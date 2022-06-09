9 июня
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Экономика

Алтайский край больше всех выпустил «честных» сыров, защищенных от фальсификата

С 1 июня 2021 года в России стартовала обязательная маркировка сыров. За это время, согласно данным Центра развития перспективных технологий, Алтайский край стал первым по производству «честной» продукции в Сибирском федеральном округе (56% от общего объема) и вошел в пятерку лидеров по России (4%).

Сыры Алтайского края на выставке в Москве.
Сыры Алтайского края на выставке в Москве.
upp.alregn.ru

Как отмечают в Алтайпищепроме, в регионе функционируют 49 сыродельных предприятий. Все производители в установленные сроки приступили к маркировке своей продукции с помощью системы «Честный знак».

Нанесение на товар уникального кода позволяет легко и быстро отследить весь его путь — с момента производства до прилавка. Просканировав данный код с помощью камеры смартфона или планшета в мобильном приложении «Честный Знак», можно узнать полную информацию о продукте: название предприятия-изготовителя, место, дату и время производства, срок годности. Это позволяет защитить покупателя от приобретения контрафакта и фальсификата.

«По итогам 2021 года объем производства алтайских сыров составил 64 тыс. тонн, благодаря чему регион занял второе место среди субъектов страны. Наши сыры высоко ценятся не только в России, но и за рубежом, поэтому нам очень важно, чтобы покупатель смог убедиться в качестве и подлинности нашей продукции», — отмечает заместитель начальника ведомства Александр Кондыков.

Отметим, что Правительство России отложило до 1 декабря 2023 года введение обязательной маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельхозкооперативов, чтобы снизить нагрузку на бизнес, и фермеры смогли подготовиться к маркировке в штатном режиме.

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