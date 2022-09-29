Алтайский край объявил аукцион на строительство тубдиспансера за 1,8 млрд рублей

Алтайский край объявил повторные торги на строительство «Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера» в Новоалтайске. Стартовая цена — 1,8 млрд рублей, сообщает « Интерфакс ».

Заказчиком работ выступает Минздрав Алтайского края. Строительство профинансирует краевой бюджет за счет средств адресной инвестиционной программы.

Новый краевой противотуберкулезный диспансер будет находиться в реконструированном здании «Краевой туберкулезной больницы N1». Проект реализуют в два этапа.

Стартовая стоимость строительства тубдиспансера — 1,8 млрд рублей. Итоги аукциона подведут 18 октября.

На предыдущем аукционе в 2017 году стартовая цена составляла 829,9 млн рублей. Однако торги признали несостоявшимися.