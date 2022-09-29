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Экономика

Алтайский край объявил аукцион на строительство тубдиспансера за 1,8 млрд рублей

Алтайский край объявил повторные торги на строительство «Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера» в Новоалтайске. Стартовая цена — 1,8 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Противотуберкулезный диспансер.
Противотуберкулезный диспансер.
Минздрав Алтайского края.

Заказчиком работ выступает Минздрав Алтайского края. Строительство профинансирует краевой бюджет за счет средств адресной инвестиционной программы.

Новый краевой противотуберкулезный диспансер будет находиться в реконструированном здании «Краевой туберкулезной больницы N1». Проект реализуют в два этапа.

Стартовая стоимость строительства тубдиспансера — 1,8 млрд рублей. Итоги аукциона подведут 18 октября.

На предыдущем аукционе в 2017 году стартовая цена составляла 829,9 млн рублей. Однако торги признали несостоявшимися.

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