21 июня
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Экономика

Алтайский край попал в антилидеры по уровню доходов населения

Алтайский край оказался на 77 месте (из 85) по уровню доходов населения, сообщает РИА Новости.

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

Чтобы собрать рейтинг, аналитики оценили отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, а также процент населения за чертой бедности.

В Алтайском крае значение доходов к стоимости фиксированного набора составило 1,18, а населения за чертой бедности (за 2021 год) — 16,8%.

Эксперты утверждают, что реальные доходы населения могут подняться не ранее 2023 года.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Москва. А в числе антилидеров — Республика Алтай, Ингушетия и Тыва.

Ранее нешуточное падение доходов россиян спрогнозировал экономист.

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