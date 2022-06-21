Алтайский край попал в антилидеры по уровню доходов населения

Чтобы собрать рейтинг, аналитики оценили отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, а также процент населения за чертой бедности.
В Алтайском крае значение доходов к стоимости фиксированного набора составило 1,18, а населения за чертой бедности (за 2021 год) — 16,8%.
Эксперты утверждают, что реальные доходы населения могут подняться не ранее 2023 года.
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Москва. А в числе антилидеров — Республика Алтай, Ингушетия и Тыва.
Ранее нешуточное падение доходов россиян спрогнозировал экономист.