Алтайский край «просел» в рейтинге цифровизации регионов

За год Алтайский край опустился на 10 пунктов в федеральном рейтинге цифровизации регионов. По итогам I полугодия 2017 года он занимал 37 место, а сейчас сместился на 47-е. Рейтинг «Цифровая Россия» от «Сколково» опубликовал портал d-russia.ru.

Рейтинг отражает уровень использования в регионе потенциала цифровых технологий в социально-экономических процессах, а индекс цифровизации — наличие и успешность инициатив, связанных с внедрением ИТ на региональном уровне. Исследование проводилось на основе данных из открытых источников — сайты органов власти, документы, популярные СМИ.

Интересно, что несмотря на «просадку» в рейтинге, индекс цифровизации Алтайского края за год вырос: был около 35 пунктов, а стал около 55 из 100 возможных. Республика Алтай, которая в прошлом году занимала 22 место и опережала Алтайский край, в этом году отстала от него и опустилась на 56-е место.

Среди регионов СФО Алтайский край шестой. Нас опережают Новосибирская, Кемероская, Омская, Томская области и Красноярский край.

В число регионов-лидеров вошли Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область и другие. В аутсайдерах оказались Еврейская автономная область, Ингушения, Тыва, Карачаево-Черкесская республика, Калмыкия.

Авторы рейтинга особо выделили Республику Дагестан, Костромскую область, Чеченскую Республику, Чукотский автономный округ, Рязанскую, Тверскую, Брянскую и Орловскую области. Темпы их роста за первое полугодие 2018 года составили 61,1%, при том, что средний темп роста по стране равен 26,4%

Уровень цифровизации в России вырос. В 2017 году диапазон индекса между лидером и аутсайдером составлял от 26 до 70 баллов, а в 2018 году — от 37 до 75 баллов. Разрыв между лидирующими и замыкающими регионами снизился.

Тенденции цифровизации по итогам исследования

1. Электронные услуги и кибербезопасность

Больше всего публикаций о цифровизации в России посвящены порталу «Госуслуги» и региональными порталам госуслуг, а также заинтересованности частного бизнеса развивать информационные технологии.

Еще один тренд — тема информационной безопасности. В 2017 году Россия потратила 55 млрд рублей на защиту цифровых данных, и только банковская сфера понесла ущерб от внешних атак в размере около 2,5 млрд рублей. Во всех регионах много внимания уделяется криптографической защите информации и использованию электронной подписи.

2. Умные города

Выросло количество информации о создании умных городов. Особый интерес к теме выявили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Уфе, Сочи, Перми, Ростове-на-Дону. Обычно публикации касаются увеличения числа электронных услуг, снижения уровня цифрового неравенства.

Жители вовлекаются в управление развитием городов через порталы по взаимодействую населения и власти: «Активный гражданин», «Добродел», «Решаем вместе». Кстати, в Барнауле тоже есть мобильное приложение для этих целей.

3. Регулирование цифровизации

Выросло число нормативно-правовых актов о цифровизации, которые носят практический характер с запланированными финансовыми и технологическими результатами. В первую очередь речь идет о создании и работе профильных центров компетенций, территорий опережающего развития (ТОСЭР), технопарков, в том числе детских.

4. Увеличение бюджетов на цифровизацию

В бюджетах всех субъектов РФ запланировано финансирование развития цифровизации и оно ежегодно увеличивается.

В субъектах-лидерах это масштабные программы по информатизации и цифровизации городов и регионов, в уступающих субъектах — региональные акты о создании рабочих групп по развитию цифровизации, указы глав регионов о создании технопарков, борьбе с цифровым неравенством и сокращении разрывов в предоставлении цифровых госуслуг населению.

5. Что тормозит цифровизацию

К факторам, которые тормозят цифровизацию авторы исследования отнесли: дефицит кадров, недостаток финансирования, цифровое неравенство, незавершенность процесса формирования новой нормативно-правовой среды, связанной с цифровыми технологиями.

Как составляли рейтинг

Авторы рейтинга проанализировали публикации в открытых источниках на тему цифровизации, определили основные события, разделили их по направлениям:

нормативное регулирование и административные показатели,

кадры и учебные программы,

исследовательские компетенции и технологические заделы,

информационная инфраструктура,

информационная безопасность,

экономические показатели,

социальные эффекты.

События оценивали по трем критериям:

Соответствие нормативным документам и стратегии государства в области цифровизации.

Осязаемость события ( т.е., наличие конкретных шагов , действий , процессов).

т.е., наличие конкретных шагов действий процессов). Социально-экономические , финансовые и бизнес эффекты от упомянутого факта.

Если инициатива имела конкретные действия (например, по созданию инфраструктуры), не противоречила государственному стратегическому взгляду и имела положительные социально-экономические и бизнес-эффекты, она получала 100 баллов.