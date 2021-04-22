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Экономика

Алтайский край рассчитывает на инфраструктурные кредиты в числе первых

21 апреля в обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал выдачу инфраструктурных кредитов регионам на 15 лет под 3% годовых. На эти цели до конца 2023 года направят не менее 500 млрд рублей. Алтайский край будет претендовать на них в числе первых.

Серпантин Белокуриха-2.
Серпантин Белокуриха-2.
letim-visoko.ru.

«Алтайский край не имеет коммерческих кредитов, займы из федерального бюджета минимальны (менее 2 миллиардов рублей). Поэтому наш регион может в числе первых рассчитывать на получение инфраструктурных кредитов, о выделении которых субъектам Федерации заявил Владимир Путин», — заявил губернатор края Виктор Томенко.

Насколько хорошо этот механизм сработает для развития и привлечения частных инвестиций зависит от того, как будут действовать региональные управленческие команды, отмечал в послании Путин.

Такие кредиты будут предоставляться под полным контролем Федерального казначейства и только под конкретные проекты.

Как уже писал altapress.ru, пилотными проектами станут ведущий горнолыжный курорт Кузбасса Шерегеш, а также туриндустрия на Алтае и в Калининградской области.

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