Алтайский край рассчитывает на инфраструктурные кредиты в числе первых

«Алтайский край не имеет коммерческих кредитов, займы из федерального бюджета минимальны (менее 2 миллиардов рублей). Поэтому наш регион может в числе первых рассчитывать на получение инфраструктурных кредитов, о выделении которых субъектам Федерации заявил Владимир Путин», — заявил губернатор края Виктор Томенко.
Насколько хорошо этот механизм сработает для развития и привлечения частных инвестиций зависит от того, как будут действовать региональные управленческие команды, отмечал в послании Путин.
Такие кредиты будут предоставляться под полным контролем Федерального казначейства и только под конкретные проекты.
Как уже писал altapress.ru, пилотными проектами станут ведущий горнолыжный курорт Кузбасса Шерегеш, а также туриндустрия на Алтае и в Калининградской области.