7 декабря
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Экономика

Алтайский край вчетверо перевыполнил план по приватизации на 2022 год

Вчетверо больше запланированной оказалась выручка Алтайского края от продажи государственного имущества частникам. Как это произошло, рассказал начальник управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов в ходе онлайн-форума на официальном сайте краевого правительства.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com

Операция «Приватизация»

В 2022 году от продажи госимущества Алтайского края планировалось выручить 112 млн рублей, однако итоговая сумма составила почти 463 млн. Решающий вклад внесла продажа 25% акций АО «Бийское» за 460 млн рублей.

Благодаря «Бийскому», уже перевыполнен и весь трехлетний приватизационный план. На 2021−2023 годы в краевой бюджет ожидалось поступление 336 млн рублей, однако уже сейчас эта сумма достигла 472 млн. рублей. И, судя по всему, в Алтайкрайимуществе не прочь повторить такой успех.

Александр Теплов,
начальник управления имущественных отношений АК:

В настоящее время Министерством сельского хозяйства Алтайского края планируется рассмотрение инвестиционных программ потенциальных инвесторов по развитию молочного скотоводства. Учитывая это, рассматривается вопрос о включении 75% акций Общества в прогнозный план.

Аукцион. Торги.
Аукцион. Торги.
pixabay.com

Крупная рыба

К настоящему моменту объявлено 12 торгов и появляются новые. Наиболее крупными лотами станут «Китайский рынок» и семь типографий в небольших городах края. О том, как Алтайский край сбрасывает с баланса типографии, мы уже писали ранее.

Торги за «Китайский рынок» пройдут 12 января 2023 года. 100% его акций уже пытались продать в октябре, однако желающих не нашлось. Поэтому теперь цену отсечения снизят вдвое. Прием заявок на участие в аукционе начнется 9 декабря.

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