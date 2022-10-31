31 октября
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Недвижимость

Сеть «Аптека № 1» выставили на торги в Барнауле с начальной ценой 66,3 млн рублей

Сеть аптек «Аптека № 1» выставили на торги 31 октября в Барнауле, следует из данных сайта «ГИС Торги».

"Аптека №1" в Барнауле.
"Аптека №1" в Барнауле.
Скриншот yandex.ru/maps

Прием заявок на приватизацию начался 31 октября 2022 года. Этот этап продлится до 28 ноября. Участников торгов объявят 2 декабря, а сам аукцион проведут 6 декабря 2022 года.

У организации 39 753 акций, каждая стоит 1 тыс. рублей.

Начальная цена за сеть «Аптека № 1» составляет 66,3 млн рублей. Шаг аукциона определили в 1,5 млн рублей на повышение.

Размер задатка — 13,2 млн рублей.

Напомним, «Аптека № 1» принадлежит Барнаулу. Ее продажей занялись еще в ноябре 2021 года, а в мае 2022 провели оценку акций.

Также известно, что ранее сеть конфликтовала с католиками почти 25 лет. Мэрия Барнаула то отдавала здание и землю на Ленина, 44 в руки религиозной организации, то меняла свое решение.

В итоге администрация города приняла решение о безвозмездной передаче здания и земельного участка из муниципальной в собственность местной религиозной организации Прихода Христа Царя Вселенной Римско-Католической церкви.

Основание для продажи считают постановление администрации города Барнаула от 17.10.2022 № 1562.

В Барнауле насчитывается 12 торговых точек аптечной сети:

  • пр. Ленина, 28/ ул. Пролетарская, 67
  • ул. Куйбышева, 7
  • ул. Аванесова, 94
  • ул. Луговая, 19
  • ул. Челюскинцев, 67а
  • пр. Калинина, 18
  • пр. Ленина, 42
  • пр. Красноармейский, 81
  • пр. Ленина, 72
  • ул. Партизанская, 122
  • Павловский тракт, 243
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