Сеть «Аптека № 1» выставили на торги в Барнауле с начальной ценой 66,3 млн рублей

Сеть аптек «Аптека № 1» выставили на торги 31 октября в Барнауле, следует из данных сайта «ГИС Торги».

Прием заявок на приватизацию начался 31 октября 2022 года. Этот этап продлится до 28 ноября. Участников торгов объявят 2 декабря, а сам аукцион проведут 6 декабря 2022 года.

У организации 39 753 акций, каждая стоит 1 тыс. рублей.

Начальная цена за сеть «Аптека № 1» составляет 66,3 млн рублей. Шаг аукциона определили в 1,5 млн рублей на повышение.

Размер задатка — 13,2 млн рублей.

Напомним, «Аптека № 1» принадлежит Барнаулу. Ее продажей занялись еще в ноябре 2021 года, а в мае 2022 провели оценку акций.

Также известно, что ранее сеть конфликтовала с католиками почти 25 лет. Мэрия Барнаула то отдавала здание и землю на Ленина, 44 в руки религиозной организации, то меняла свое решение.

В итоге администрация города приняла решение о безвозмездной передаче здания и земельного участка из муниципальной в собственность местной религиозной организации Прихода Христа Царя Вселенной Римско-Католической церкви.

Основание для продажи считают постановление администрации города Барнаула от 17.10.2022 № 1562.