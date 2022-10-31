Сеть «Аптека № 1» выставили на торги в Барнауле с начальной ценой 66,3 млн рублей

Прием заявок на приватизацию начался 31 октября 2022 года. Этот этап продлится до 28 ноября. Участников торгов объявят 2 декабря, а сам аукцион проведут 6 декабря 2022 года.
У организации 39 753 акций, каждая стоит 1 тыс. рублей.
Начальная цена за сеть «Аптека № 1» составляет 66,3 млн рублей. Шаг аукциона определили в 1,5 млн рублей на повышение.
Размер задатка — 13,2 млн рублей.
Напомним, «Аптека № 1» принадлежит Барнаулу. Ее продажей занялись еще в ноябре 2021 года, а в мае 2022 провели оценку акций.
Также известно, что ранее сеть конфликтовала с католиками почти 25 лет. Мэрия Барнаула то отдавала здание и землю на Ленина, 44 в руки религиозной организации, то меняла свое решение.
В итоге администрация города приняла решение о безвозмездной передаче здания и земельного участка из муниципальной в собственность местной религиозной организации Прихода Христа Царя Вселенной Римско-Католической церкви.
Основание для продажи считают постановление администрации города Барнаула
В Барнауле насчитывается 12 торговых точек аптечной сети:
- пр. Ленина, 28/ ул. Пролетарская, 67
- ул. Куйбышева, 7
- ул. Аванесова, 94
- ул. Луговая, 19
- ул. Челюскинцев, 67а
- пр. Калинина, 18
- пр. Ленина, 42
- пр. Красноармейский, 81
- пр. Ленина, 72
- ул. Партизанская, 122
- Павловский тракт, 243