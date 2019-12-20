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Стало известно, куда переехала «Аптека № 1»

«Аптека № 1» в Барнауле освободила здание на проспекте Ленина, 44 и землю под католический костел. Известно, что она переехала в строение по проспекту Ленина, 42.

Аптека №1
Аптека №1
altapress.ru

Ситуация с передачей здания «Аптеки № 1» длится более 25 лет. Власти то отдавали здание католикам, то отказывались от своего решения.

Напомним, что мэрия приняла решение о безвозмездной передаче здания и земельного участка из муниципальной в собственность местной религиозной организации Прихода Христа Царя Вселенной Римско-Католической церкви.

Отметим, что «Аптека № 1» осуществляет отпуск лекарственных препаратов жителям города в 11 населенных пунктов.

Ранее altapress.ru писал о том, что здание «Аптеки № 1» и земельного участка на пр. Ленина, 44 передадут под католический костел 18 декабря.

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