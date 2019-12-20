Стало известно, куда переехала «Аптека № 1»

Ситуация с передачей здания «Аптеки № 1» длится более 25 лет. Власти то отдавали здание католикам, то отказывались от своего решения.
Напомним, что мэрия приняла решение о безвозмездной передаче здания и земельного участка из муниципальной в собственность местной религиозной организации Прихода Христа Царя Вселенной Римско-Католической церкви.
Отметим, что «Аптека № 1» осуществляет отпуск лекарственных препаратов жителям города в 11 населенных пунктов.
Ранее altapress.ru писал о том, что здание «Аптеки № 1» и земельного участка на пр. Ленина, 44 передадут под католический костел 18 декабря.