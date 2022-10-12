Крупную сумму от продажи имущества хотят получить алтайские власти

«По приватизации в целом доходы 2023 года от продажи имущества прогнозируются на уровне 26 млн рублей и средства от продажи акций и ином участии в капитале — на уровне 100 млн рублей. Всего 130 млн рублей запланировано в доходной части краевого бюджета», — сказал Ситников.