12 октября
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Жизнь

Крупную сумму от продажи имущества хотят получить алтайские власти

Около 130 млн рублей доходов планируют получить власти Алтайского края от продажи имущества и акций предприятий в 2023 году, сообщил министр финансов региона Данил Ситников, пишет ТАСС.

Кошелек, деньги.
Кошелек, деньги.
Открытые источники в Интернете (СС0)

«По приватизации в целом доходы 2023 года от продажи имущества прогнозируются на уровне 26 млн рублей и средства от продажи акций и ином участии в капитале — на уровне 100 млн рублей. Всего 130 млн рублей запланировано в доходной части краевого бюджета», — сказал Ситников.

Фактическое исполнение этих направлений существенно отличается от плановых показателей.

По итогам 2022 года доходы от продажи имущества и акций прогнозируют на уровне 460 млн рублей.

Речь идет о продаже пакета 25% акций АО «Бийское».

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