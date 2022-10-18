Алтайский край вошел в первую тройку в экономическом рейтинге

Алтайский край занял третье место среди регионов России, где отметили значительное снижение выдач потребительских кредитов. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй.

В Алтайском крае в сентябре выдали 17,4 тыс. займов. Это на 12,5% меньше, чем в августе. Тогда одобрили и выдали 19,9 тыс. кредитов.

На первом месте — Новосибирская область. В августе там выдали 26 тыс. кредитов, в сентябре 22,7 тыс. То есть меньше на 12,7%.

Другие сибирские регионы не сильно отстали. Например, в Иркутской области выдали на 12,6% меньше кредитов, в Кемеровской — на 12,2%, а в Омской на 11,9%.

А где больше всего набрали займов, так это в Москве. Столица похвасталась 61,9 тыс. выданных кредитов за сентябрь. Однако это все равно на 4,2% меньше, чем в августе.

В Московской области выдали 51,3 тыс. кредита, снижение на 6,4%. В Краснодарском крае ситуация получше — 38,0 тыс. в сентября, на 7,2% меньше.

В Республике Башкортостан займы получили 37,5 тыс. человек, меньше 10,8%.

А в культурной столице 36,9 тыс., всего на 3,6% меньше.

Ранее стало известно, что Россия выделит полтора миллиарда долларов в кредит Белоруссии.