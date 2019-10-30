Алтайский минсельхоз заявил о восстановлении закупочных цен на гречиху

На рынке сельхозпродукции фиксируется восстановление закупочных цен на гречиху, заявили в министерстве сельского хозяйства Алтайского края. Цены вернулись на уровень 2014−2015 годов, что позволит производителям выйти в плюс.

В 2019 году в Алтайском крае получили 390 тысяч тонн гречихи, что составляет половину общероссийского производства. В закромах еще почти 300 тысяч тонн с прошлых лет. Этого достаточно и для местных перерабатывающих предприятий, и для отгрузки в другие регионы.

«Из-за больших переходящих остатков рекордного урожая 2017 года (694 тыс. тонн в весе после доработки) прошлогодние закупочные цены на сырье для аграриев были ниже себестоимости производства гречихи и в течение года колебались от 4 до 9 тыс. рублей за тонну», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в крае произошло сокращение посевных площадей гречихи, а невысокий урожай стал причиной повышения спроса на качественную гречку. Так считают аграрии.

Алтайские антимонопольщики занялись анализом объемов производства.