20 мая
Алтайское поле
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Экономика

Алтайский продавец зерна и сахара похвастался небывалой прибылью

Группа «Продовольствие», один из крупнейших поставщиков продовольствия и сельхозпродукции в Алтайском крае, отчиталась о финансовых результатах за первый квартал нынешнего года. Они оказались на редкость оптимистичными.

Сахар, продукты.
Сахар, продукты.
pixabay.com/

За первый квартал 2022 года выручка группы «Продовольствие» составила более 1,8 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 75%.

Чистая прибыль компании увеличилась в 11 раз до 25,9 млн рублей.

«Основными факторами, повлиявшими на показатель, увеличение объемов продаж стали рост цен на зерновые, а также улучшение маржи в аграрном секторе. Компания сконцентрировалась на своих ключевых направлениях деятельности. Объем продаж зерновых превысил 40 тыс. тонн, сахара — 15тыс. тонн», — говорится в сообщении компании.

Напомним, «Продовольствие» занимается поставками круп, муки, сахара и зернотрейдингом. Компания управляет двумя элеваторными комплексами в Алтайском и Красноярском крае и является одним из крупнейших производителей и переработчиков чечевицы на Алтае.

Группа «Продовольствие» также развивает логистическое направление.

Ранее и другие производители продуктов питания в регионе отмечали резкий спрос на свою продукцию. Так, в марте на совещании в правительстве об этом говорил исполнительный директор «Алейскзернопродукта» Денис Старовойтов. Он отмечал, что отгрузки в торговые сети увеличились в разы, а предприятие перешло на круглосуточный режим работы.

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