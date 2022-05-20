Алтайский продавец зерна и сахара похвастался небывалой прибылью

Группа «Продовольствие», один из крупнейших поставщиков продовольствия и сельхозпродукции в Алтайском крае, отчиталась о финансовых результатах за первый квартал нынешнего года. Они оказались на редкость оптимистичными.

За первый квартал 2022 года выручка группы «Продовольствие» составила более 1,8 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 75%.

Чистая прибыль компании увеличилась в 11 раз до 25,9 млн рублей.

«Основными факторами, повлиявшими на показатель, увеличение объемов продаж стали рост цен на зерновые, а также улучшение маржи в аграрном секторе. Компания сконцентрировалась на своих ключевых направлениях деятельности. Объем продаж зерновых превысил 40 тыс. тонн, сахара — 15тыс. тонн», — говорится в сообщении компании.

Напомним, «Продовольствие» занимается поставками круп, муки, сахара и зернотрейдингом. Компания управляет двумя элеваторными комплексами в Алтайском и Красноярском крае и является одним из крупнейших производителей и переработчиков чечевицы на Алтае.

Группа «Продовольствие» также развивает логистическое направление.

Ранее и другие производители продуктов питания в регионе отмечали резкий спрос на свою продукцию. Так, в марте на совещании в правительстве об этом говорил исполнительный директор «Алейскзернопродукта» Денис Старовойтов. Он отмечал, что отгрузки в торговые сети увеличились в разы, а предприятие перешло на круглосуточный режим работы.