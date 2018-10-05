Сырзавод, где Томенко плел «косички», заходит в «Марию-Ра» и думает об экспорте

Молочный завод «Рикон» в ближайшее время планирует расширить рынки сбыта. Предприятие начнет сотрудничество с торговой сетью «Мария-Ра»: необходимые документы для этого уже подписаны.

На первых этапах «Рикон» планирует вывести на полки крупнейшего регионального ритейлера свой эксклюзивный продукт — мягкий сыр для жарки. Продаваться он будет во всех торговых точках сети. На заводе рассчитывают, что все вопросы согласования будут решены в течение одной-двух недель.

Помимо этого завод «Рикон» рассматривает варианты экспортных поставок своей продукции. В сентябре руководство предприятие побывало с деловым визитом во Вьетнаме.

Олег Махнаков,

директор завода «Рикон» в Калманском районе:

Я могу сказать, что интерес к нашей продукции у дистрибьютеров этой страны есть. Однако надо просчитать все вопросы доставки и формирования партии. Только после этого можно будет говорить о какой-то конкретике. В любом случае тема экспорта для нас является одной из приоритетных.

Что еще нового сделали на заводе?

В 2016 году молочный завод «Рикон» начал масштабную реконструкцию. К основному производству пристроили новые площади. Это позволило увеличить объемы переработки молока с 30 тонн в сутки до 60. Производитель планирует довести этот показатель до 100 тонн.

Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова

Большую часть нового оборудования предприятие приобрело в лизинг.

В нынешнем году предприятие открыло собственный маслоцех. Сливочное масло здесь производят по традиционным технологиям.

В конце августа завод в Калманском районе посетил тогда еще врио губернатора Виктор Томенко, который пообщался с коллективом и поучаствовал в мастер-классе по плетению сырной «косички».