7 июня
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Экономика

Алтайский завод показал свой аналог Coca-Cola с узнаваемой этикеткой

Компания «Волчихинские напитки» анонсировала свой новый напиток «Уникола Лайк». Производитель не скрывает, что продукт имеет «всемирно признанный вкус».

Волонтеры Coca-Cola Hellenic.
Волонтеры Coca-Cola Hellenic.
caravan.coca-colahellenic.ru

В соцсетях волчихинского предприятия пишут, что тот самый вкус воссоздали местные технологи.

«В его составе вода, натуральный сахарный сироп и вкусо-ароматическая основа. Не содержит кофеин и идеально подходит для приготовления коктейлей», — говорится в сообщении производителя.

Кстати, этикетка «Уникола» на бутылке объемом 0,5 л в красно-белых тонах и чем-то напоминает «кокаколавскую».

Уникола.
Уникола.
vk.com/napitkialtay
&quot;Coca-Cola&quot;, &quot;Кола&quot;, газировка.
«Coca-Cola», «Кола», газировка.
pixabay.com/

Ранее о возможном импортозамещении в сфере напитков говорили на «Бочкаревском пивоваренном заводе».

Исполнительный директор предприятия Александр Буренин рассказывал altapress.ru, что предприятие «ищет альтернативу некоторым напиткам, по которым есть запрос от торговых сетей».

Кстати, весной «Бочкари» уже запустили две новинки — энергетик без сахара и со вкусом манго.

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