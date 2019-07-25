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Экономика

Алтайский завод вновь выдал зарплату только с помощью прокуратуры

Только после вмешательства прокуратуры Алтайский моторный завод рассчитался с работниками за май. Задолженность составила более 4 млн рублей, рассказали в ведомстве.

Алтайский моторный завод.
Алтайский моторный завод.
realtai.ru

Предприятие регулярно задерживает зарплату 290 работниками. В адрес руководителя внесено представление с требованием об устранении нарушений прав граждан.

Долг выплатили в полном объеме.

Что происходит с моторным заводом?

«Алтайский моторный завод», входящий в «Концерн «Тракторные заводы», 11 апреля признали банкротом за долги перед налоговой в размере почти 255 млн рублей. Годом ранее краевые власти заявляли, что концерн накопил более 100 млрд рублей долгов, главным образом перед «Внешэкономбанком». Сейчас там введено конкурсное производство.

Обанкроченный «Концерн «Тракторные заводы» пытается спастись иностранными инвестициями и новыми проектами. Власти намерены сохранить завод как машиностроительное предприятие.

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