Виктор Томенко взялся спасать еще один алтайский завод-банкрот

Обанкроченный «Концерн «Тракторные заводы» пытается спастись иностранными инвестициями и новыми проектами. О планах по выводу предприятия из кризиса рассказал председатель правления предприятия Андрей Водопьянов губернатору Виктору Томенко, пишет официальный сайт Алтайского края.

«Алтайский моторный завод», входящий в «Концерн «Тракторные заводы», 11 апреля признан банкротом за долги перед налоговой в размере почти 255 млн рублей. Годом ранее краевые власти заявляли, что концерн накопил более 100 млрд рублей долгов, главным образом перед «Внешэкономбанком». Сейчас там введено конкурсное производство.

По итогам встречи Томенко и Водопьянова официальный сайт написал, что стороны намерены сохранения завод как машиностроительное предприятие. Для этого готовятся инвестиционные планы, в том числе производство новых видов продукции, ведутся переговоры с потенциальными партнерами для размещения заказов на Алтайском моторном заводе. Возможно «Концерн «Тракторные заводы» будет выпускать двигатели и оборудование для газомоторного топлива совместного с иностранными инвесторами.

По поручению губернатора вопрос продолжит курировать министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин.

Ранее Виктор Томенко подключился к решению проблем «Иткульского спиртзавода». В качестве одного из вариантов спасения рассматривается возможный выкуп предприятия в краевую собственность. Завод интересен региону как место работы 400 человек, проживающих рядом с предприятием. А также как крупный налогоплательщик.