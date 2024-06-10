Алтайское машиностроительное предприятие внедряет бережливые технологии благодаря нацпроекту

Внедрение бережливых технологий в отрасли аграрного машиностроения активно продолжается в Алтайском крае благодаря национальному проекту «Производительность труда». Так, к активной стадии нацпроекта «Производительность труда» приступила компания «АСМ-Экспорт».

Это предприятие является резидентом Алтайского кластера аграрного машиностроения, завод выпускает конвейерные зерносушилки. Компания стала участником 18-ой волны реализации национального проекта в Алтайском крае под руководством Регионального центра компетенций (РЦК).

Важно отметить, что продукция предприятия включена Министерством промышленности и торговли в реестр российской продукции, что позволяет покупателям приобретать оборудование с использованием государственных субсидий, льготного кредитования и лизинга.

В настоящее время завод завершил «этап подготовки», который включал диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и ее обучение основам бережливого производства и оптимизации потоков.

В качестве пилотного потока на заводе выбрали оптимизацию процессов производства конвейерной зерносушилки ASM-AGRO-58 (АСМ-АГРО-58).

В течение следующих шести месяцев сотрудники предприятия при поддержке экспертов РЦК будут проходить обучение, выявлять проблемы, снижающие эффективность потока и находить пути их устранения с применением бережливых технологий.

Нацпроект позволяет выстроить системную работу по улучшениям на предприятии, а также предоставляет возможности личностного роста для каждого вовлеченного участника рабочей группы. Эксперты РЦК помогут вам внедрить инструменты бережливого производства, — отметил руководитель РЦК Александр Вагенлейтер.

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