26 декабря
﻿
Экономика

Алтайское предприятие отсудило у бывших руководителей 3 млрд

Более 3 млрд рублей должны будут заплатить банкротящемуся предприятию «Юг Сибири» двое его бывших руководителей. Такое решение принял Арбитражный суд Алтайского края 22 декабря.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Кто сколько должен

22 декабря суд частично удовлетворил требование конкурсного управляющего Сергея Баканова привлечь к субсидиарной ответственности экс-руководителей «Юга Сибири»: Артема Заковряжина (Барнаул), Игоря Фаста (Волгоград) и Виталия Сидорова (Белгородская область).

Во взыскании с Виталия Сидорова арбитраж отказал, а вот Фаст и Заковряжин совместно должны будут выплатить предприятию 2,94 млрд рублей убытков. Еще 0,12 млрд рублей решено взыскать персонально с Заковряжина.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Маслозаводы дорожают

5 декабря должны были состояться торги за принадлежащие «Югу Сибири» маслозаводы в Бийске и Барнауле, однако их отменили в связи с необходимостью переоценки объектов.

На 20 июля совокупная стоимость движимого и недвижимого имущества компании в Бийске и Барнауле оценивалась в 9 млрд рублей. Однако из-за бурного роста спроса на масло на мировых рынках и благоприятной конъюнктуры стоимость объектов, по мнению комитета кредиторов, должна быть выше.

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

Ситуация на рынке

Напомним, что на вывоз ряда масличных культур введены квоты, это стимулирует переработку внутри страны. Вместе с тем, рекордный урожай позволяет закупать сырье дешевле, в то время как цена на мировых рынках не падает.

Все это в совокупности оказалось настолько выгодным для экспортеров, что в отрасли маслопереработки начался подъем. Вновь заработал маслозавод в Бийске, использовавшийся в последнее время в качестве хранилища. А в Заринске компанией SEUS даже запущен новый маслозавод, ориентированный на экспорт.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость