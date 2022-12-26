Алтайское предприятие отсудило у бывших руководителей 3 млрд

Кто сколько должен
22 декабря суд частично удовлетворил требование конкурсного управляющего Сергея Баканова привлечь к субсидиарной ответственности экс-руководителей «Юга Сибири»: Артема Заковряжина (Барнаул), Игоря Фаста (Волгоград) и Виталия Сидорова (Белгородская область).
Во взыскании с Виталия Сидорова арбитраж отказал, а вот Фаст и Заковряжин совместно должны будут выплатить предприятию 2,94 млрд рублей убытков. Еще 0,12 млрд рублей решено взыскать персонально с Заковряжина.
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Маслозаводы дорожают
5 декабря должны были состояться торги за принадлежащие «Югу Сибири» маслозаводы в Бийске и Барнауле, однако их отменили в связи с необходимостью переоценки объектов.
На 20 июля совокупная стоимость движимого и недвижимого имущества компании в Бийске и Барнауле оценивалась в 9 млрд рублей. Однако из-за бурного роста спроса на масло на мировых рынках и благоприятной конъюнктуры стоимость объектов, по мнению комитета кредиторов, должна быть выше.
Ситуация на рынке
Напомним, что на вывоз ряда масличных культур введены квоты, это стимулирует переработку внутри страны. Вместе с тем, рекордный урожай позволяет закупать сырье дешевле, в то время как цена на мировых рынках не падает.
Все это в совокупности оказалось настолько выгодным для экспортеров, что в отрасли маслопереработки начался подъем. Вновь заработал маслозавод в Бийске, использовавшийся в последнее время в качестве хранилища. А в Заринске компанией SEUS даже запущен новый маслозавод, ориентированный на экспорт.