Алтайское предприятие отсудило у бывших руководителей 3 млрд

Более 3 млрд рублей должны будут заплатить банкротящемуся предприятию «Юг Сибири» двое его бывших руководителей. Такое решение принял Арбитражный суд Алтайского края 22 декабря.

Кто сколько должен

22 декабря суд частично удовлетворил требование конкурсного управляющего Сергея Баканова привлечь к субсидиарной ответственности экс-руководителей «Юга Сибири»: Артема Заковряжина (Барнаул), Игоря Фаста (Волгоград) и Виталия Сидорова (Белгородская область).

Во взыскании с Виталия Сидорова арбитраж отказал, а вот Фаст и Заковряжин совместно должны будут выплатить предприятию 2,94 млрд рублей убытков. Еще 0,12 млрд рублей решено взыскать персонально с Заковряжина.

Маслозаводы дорожают

5 декабря должны были состояться торги за принадлежащие «Югу Сибири» маслозаводы в Бийске и Барнауле, однако их отменили в связи с необходимостью переоценки объектов.

На 20 июля совокупная стоимость движимого и недвижимого имущества компании в Бийске и Барнауле оценивалась в 9 млрд рублей. Однако из-за бурного роста спроса на масло на мировых рынках и благоприятной конъюнктуры стоимость объектов, по мнению комитета кредиторов, должна быть выше.

Деньги. Источник: Freepik , автор ededchechine.

Ситуация на рынке

Напомним, что на вывоз ряда масличных культур введены квоты, это стимулирует переработку внутри страны. Вместе с тем, рекордный урожай позволяет закупать сырье дешевле, в то время как цена на мировых рынках не падает.

Все это в совокупности оказалось настолько выгодным для экспортеров, что в отрасли маслопереработки начался подъем. Вновь заработал маслозавод в Бийске, использовавшийся в последнее время в качестве хранилища. А в Заринске компанией SEUS даже запущен новый маслозавод, ориентированный на экспорт.