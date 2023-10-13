«Алтайвитамины» стали участниками конференции «Биотехмед» в Сочи

В рамках конференции президент АО «Алтайвитамины» Алексей Алехин провел сессию, посвященную будущему БАДов в России. Знаменательно, что модератором сессии выступил руководитель одной из старейших фармацевтических компаний России — производителя лекарственных препаратов и БАДов.

В ходе дискуссии обсуждались вопросы регулирования рынка БАДов, рыночных тенденций. Были определены наиболее актуальные задачи для регуляторов в части введения дополнительных мер по контролю за оборотом БАДов, трудностями противодействия недобросовестным поставщикам незарегистрированных БАДов или БАДов под видом пищевой добавки через интернет-магазины, маркетплейсы и так далее.

Исполнительный директор СРО «Союз производителей биологически активных добавок к пище» Александр Жестков описал нынешние тенденции рынка и сообщил, что по текущим оценкам объем рынка БАДов в России составляет около 120 млрд руб. и прирастает более чем на 10% в год. Он также отметил, что пандемия COVID-19 стала катализатором продаж некоторых БАД в связи с тем, что регуляторы рынка в рамках введенных временных рекомендаций для профилактики коронавирусной инфекции указали на препараты, содержащие цинк, селен и другие компоненты и микроэлементы, которые потребители привыкли потреблять в форме БАДов, и в целом это способствовало росту доверия к этому сегменту.

Вместе с тем, представители профильных учреждений — Константин Эллер, заведующий кафедрой ФИЦ питания и биотехнологий РАН, и Вадим Тарасов, директор Центра трансляционной медицины Сеченовского университета Минздрава России — обозначили необходимость в совершенствовании национального и наднационального законодательства в сфере обращения БАДов, требований техрегламентов, а также установления дополнительных требований к проведению доклинических и клинических исследований БАДов в России, если есть заявленная ценность для здоровья человека. По их словам, некоторые недобросовестные поставщики вводят потребителей в заблуждение тем, что поставляют продукцию с заявленными терапевтическими, но не подтвержденными свойствами.

Директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский сообщил о преимуществах введения обязательной маркировки БАДов и этапности ее внедрения. По словам Заславского, по состоянию на сегодняшний день, к системе маркировки БАДов уже подключилось около 5 тысяч участников, из которых около 300 — производители БАДов. Эффект от внедрения маркировки может быть заметен уже до конца года, как это происходило с другими товарными группами.

Руководитель направления БАДов товарной группы «Фарма» оператора маркировки ООО «ЦРПТ» Любовь Андреева сообщила о текущем состоянии внедрения маркировки БАДов и преимуществах маркировки для добросовестных участников рынка. В частности, привязка к системе маркировки позволит минимизировать риск поступления на рынок контрафактной продукции из других стран, поскольку при импорте товаров, помимо свидетельства о государственной регистрации, поставщикам придется маркировать продукцию, и в случае, если это будет не авторизованный поставщик, такая продукция не будет допущена к обращению на российском рынке.

Любовь Андреева также отметила, что внедрение маркировки в сегменте БАДов происходит гораздо более быстрыми темпами, поскольку принцип маркировки, оборудование, средства нанесения и материалы, вопросы внедрения и интеграции в действующие информационные системы уже были опробованы на этапе внедрения маркировки лекарственных средств. Кроме того, ЦРПТ освоили новые способы и формы нанесения маркировки на цилиндрические тубусы и мягкую упаковку.

Представители производителей и поставщиков БАДов — генеральный директор ООО «Авирон» Илья Иващенко и генеральный директор ООО «Мьюз медиа» Александр Черниченко — единогласно высказались в пользу укрепления нормативной базы рынка для упорядочивания правил игры на нем, они также позитивно высказались о маркировке БАДов, в частности, как о способе борьбы с недобросовестными поставщиками.

Руководитель вертикали «Лекарства и БАД» компании «Яндекс» Максим Агарев также высказал позицию, в качестве представителя маркетплейса, и пояснил, что ужесточение правил игры может по-разному повлиять на сегмент маркетплейсов. Он подтвердил тот факт, что некоторые поставщики, поступают нечестно, оставаясь при этом в рамках легального поля. Регламентация правил игры, как раз и позволит навести порядок на этом рынке.

Дискуссия вызвала живой интерес у аудитории и обозначила необходимость консолидации позиции отрасли по обсуждаемым вопросам.