Аналитики назвали семейный доход, комфортный для оплаты ипотеки в Алтайском крае

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) проанализировало семейный доход заемщиков в России, чтобы вычислить сумму, комфортную для обслуживания среднего ипотечного кредита. Алтайский край попал в число регионов с самым низким показателем рекомендованного семейного дохода.

По данным экспертов, доход семьи в Алтайском крае должен составлять 55,2 тысячи рублей, чтобы комфортно платить по ипотеке.

По состоянию на 1 августа, общероссийский показатель вырос за год на 5,6%.

«Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта», — отмечается в сообщении НБКИ.

Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода среди регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля зафиксировали в Москве (152,2 тысячи рублей), Московской области (112,5 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (91,7 тысячи рублей).

Наименьшее значение, помимо Алтайского края, в Челябинской области (53,1 тысячи рублей), а также в Кемеровской (55,5 тысячи рублей).

За первую половину 2019 года жители Алтайского края взяли 14,6 млрд рублей ипотеки, что на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Также снизился и спрос на ипотеку.

Также ранее ВЦИОМ выяснил, что россияне тратят на погашение кредита от 10 до 20% семейного дохода.