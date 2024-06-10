Анализ динамики Индекса доступности автомобилей в Сибирском федеральном округе

Специалисты сервисов «Авто.ру» и hh.ru проанализировали данные по Индексу доступности автомобилей (Индекс ДА).

В январе 2024 года этот показатель вырос. Если в декабре прошлого года житель Сибирского федерального округа мог купить подержанный отечественный автомобиль, отложив среднюю месячную зарплату 19 раз, то в январе ему пришлось копить уже 22,1 раза.

Покупка автомобиля иностранного бренда также стала менее доступной: затраты увеличились с 23,7 до 27,4 среднегодовых зарплат. Это связано с ростом цен на автомобили-маркеры: Lada Vesta подорожала на 12,5 %, а Hyundai Solaris — на 12 %.

Однако к началу весны ситуация стабилизировалась: медианная зарплата по Сибирскому федеральному округу выросла на 9 % по сравнению с февралем.

Это результат конкуренции работодателей за кадры перед началом нового сезона найма в марте, при этом цены на выбранные автомобили почти не изменились (рост или падение до 1,5 %).

В марте 2024 года средний индекс доступности отечественного автомобиля по Сибирскому федеральному округу составил 18,9, а иномарки — 23,9.

Что касается конкретных регионов, то в апреле автомобиль-маркер Lada Vesta был доступнее всего в Иркутской области (индекс 16). В Красноярском крае и Новосибирской области копить на автомобиль нужно чуть дольше — индекс 17,8. Жителям Омской области, Алтайского края и Кемеровской области придется добавить еще около двух-трех месячных окладов — индексы 19,3, 19,6 и 20,9 соответственно.

Иностранный автомобиль-маркер остается доступным для жителей Красноярского края и Новосибирской области — им в среднем потребуется около 21 зарплаты (индексы 21,3 и 21,7 соответственно).

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