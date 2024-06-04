Анализ рынка труда в Барнауле: рост вакансий и зарплат весной 2024 года

Несмотря на умеренный общий годовой прирост средних зарплатных предложений, профессия садовника отличилась увеличением средних предлагаемых зарплат на 84% (54 894 рублей). Также зарплаты увеличились у закройщиков (на 62% - 63 440 рублей) и у сушиста (на 60% - 66 940 рублей).
Самыми востребованными специалистами в Барнауле стали водители газели, для которых весной 2023 года число вакансий выросло в 9,2 раза по сравнению с весной текущего года.
А также спросом пользуются водители прочей спецтехники и каменщики.
Ранее сообщалось, что рынок труда в Алтайском крае постепенно приходит в себя от потрясений «коронакризиса».
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