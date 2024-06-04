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Экономика

Анализ рынка труда в Барнауле: рост вакансий и зарплат весной 2024 года

Подводя итоги весны 2024 года, эксперты Авито Работы изучили барнаульский рынок труда и выяснили, что в Барнауле весной 2024 по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году число вакансий увеличилось на 11%, а средние предлагаемые заработные платы выросли на 13%. Если весной текущего года работодатели предлагали в среднем 52 507 рублей, то весной 2023 года — 46 275 рубль.

Несмотря на умеренный общий годовой прирост средних зарплатных предложений, профессия садовника отличилась увеличением средних предлагаемых зарплат на 84% (54 894 рублей). Также зарплаты увеличились у закройщиков (на 62% - 63 440 рублей) и у сушиста (на 60% - 66 940 рублей).

Самыми востребованными специалистами в Барнауле стали водители газели, для которых весной 2023 года число вакансий выросло в 9,2 раза по сравнению с весной текущего года.

А также спросом пользуются водители прочей спецтехники и каменщики.

Ранее сообщалось, что рынок труда в Алтайском крае постепенно приходит в себя от потрясений «коронакризиса».

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