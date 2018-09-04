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4 сентября
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Антимонопольщики прокомментировали сообщения о росте цен на хлеб

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает возможность выдать предупреждения из-за заявлений о возможном росте цен на хлеб, рассказала ТАСС начальник Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Анна Мирочиненко.

Хлеб.
Хлеб.
СС0.

Служба также направит письма в территориальные управления тех регионов, где высокий уровень концентрации производства хлеба, с просьбой усилить контроль за соблюдением законодательства.

Урожай этого года позволит полностью обеспечить страну зерном и хлебом, по данным Минсельхоза: будет собран рекордный урожай зерна — 135,4 млн тонн, пишут «Ведомости».

К октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10%, написали «Известия» со ссылкой на участников российского зернового рынка. Так. вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут полагает, что на розничную стоимость хлеба может повлиять и запланированный рост НДС, который заложен в цены на услуги ЖКХ и на топливо.

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