7 октября
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Экономика

АО «Сибирь-Полиметаллы» признано энергоэффективным предприятием

АО «Сибирь-Полиметаллы» получило сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 50001:2018 системы энергетического менеджмента. Это стало возможным благодаря успешному прохождению второго этапа аудита.

АО «Сибирь-Полиметаллы» признано энергоэффективным предприятием.
АО «Сибирь-Полиметаллы» признано энергоэффективным предприятием.
АО «Сибирь-Полиметаллы»

Данный стандарт четко регламентирует требования к системам энергетического менеджмента и дает предприятиям алгоритм действий, который позволяет рационально использовать и потреблять энергию без выхода за рамки производственного процесса, непрерывно улучшать свою энергоэффективность и снижать затраты на потребление энергии. Вся система энергоменеджмента строится на четырех главных тезисах: Планируй, Выполняй, Проверяй, Улучшай. Поэтому в течение трёх лет сотрудники «Сибирь-Полиметаллы» вели активную работу по планированию и проверке энергетической эффективности, приводили внутренние нормативные документы к требованиям международного стандарта.

За это время удалось создать четкую организационную структуру управления, реализовать мероприятия, направленные на рациональное использование энергетических ресурсов, модернизировать электрооборудование. На базе современных программных комплексов удалось построить автоматизированную систему технического и коммерческого учета потребления энергоресурсов. Так, в рамках системы энергетического менеджмента на Кизихинском водозаборе, который обеспечивает все технологические нужды рубцовской промышленной площадки, произвели замену насосного оборудования на установки меньшей мощности. Таким образом удалось снизить ежегодные затраты на электроэнергию более чем на 700 кВт часов, не нарушая технологический процесс.

«Мы внедрили систему энергетического менеджмента во все управленческие процессы, провели большую информационную работу среди коллектива, ознакомили сотрудников с технологическими инструкциями для достижения оптимального режима работы технологического оборудования с точки зрения энергопотребления. Благодаря этому удалось улучшить производственный цикл, повысить энергетическую эффективность и снизить влияние предприятия на окружающую среду. Рациональное использование природных ресурсов — приоритетное направление в рамках стратегии устойчивого развития Акционерного общества «Сибирь-Полиметаллы», — рассказал генеральный директор предприятия Вадим Рязанцев.

Разработанная программа позволила АО «Сибирь-Полиметаллы» успешно пройти второй этап сертификационного аудита системы энергетического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта. Отметим, что внедрение системы энергетического менеджмента — процесс постоянный. Предприятие продолжит работу по повышению энергетической эффективности и реализации мероприятий по энергосбережению.

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