Главы сельсоветов Змеиногорского района посетили экскурсию на Корбалихинском руднике

В экскурсии приняли участие глава Карамышевского сельсовета — Владимир Девятилов, Саввушкиного сельсовета — Ольга Репина, Октябрьского сельсовета — Галина Клесунова, Таловского сельсовета — Анатолий Зубов и глава Черепановского сельсовета — Татьяна Егорова. Возглавлял делегацию Евгений Фролов, глава Змеиногорского района в сопровождении председателя районного Совета депутатов Петра Остапченко, начальника управления по сельскому хозяйству Бориса Афанасьева, управляющей делами администрации района Людмилы Якушко и директора пассажирского предприятия Владимира Филатова.
С производственными тонкостями горнодобывающей промышленности делегацию познакомил заместитель главного инженера по подготовке производства «Сибирь-Полиметаллы» Иван Дроздов. Первым объектом экскурсии, о котором он рассказал, стала вентиляторно-калориферная установка, которая предназначена для проветривания горных выработок.
— Использование этого оборудования позволит повысить производительность работы рудника, а также организовать комфортную и безопасную работу наших сотрудников. Это вклад не только в развитие горнодобывающей промышленности региона, но и в развитие Змеиногорского района. Каждый год на предприятии реализуется программа адресной благотворительной помощи. Мы активно оказываем содействие в решении многих вопросов детским садам и школам, спортивным и культурным учреждениям и многим другим. Помогаем нашим сотрудникам с получением профильного образования, которое впоследствии является стартовой точкой для их карьерного роста, — рассказал заместитель главного инженера по подготовке производства.
Также главы сельсоветов познакомились с конструкцией многоканатных шахтно-подъёмных машин. Завершающей точкой экскурсионного маршрута стала смотровая площадка Корбалихинского рудника.
— Сегодня мы с большим интересом познакомились с работой Корбалихинского рудника. За последние годы многое изменилось. Очевидно, что предприятие развивается, а это значит, что наш район ждут позитивные изменения. Во-первых, создание новых рабочих мест, что значительно уменьшит отток молодежи из района, во-вторых, это и развитие Змеиногорского района. А это значит, что наша молодежь может планировать своё успешное будущее в родном селе. Ведь с помощью «Сибирь-Полиметаллы» наши жители могут получить бесплатное профильное образование, а многие уже трудятся на предприятии, — поделился Анатолий Зубов, глава Таловского сельсовета.