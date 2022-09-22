Главы сельсоветов Змеиногорского района посетили экскурсию на Корбалихинском руднике

В экскурсии приняли участие глава Карамышевского сельсовета — Владимир Девятилов, Саввушкиного сельсовета — Ольга Репина, Октябрьского сельсовета — Галина Клесунова, Таловского сельсовета — Анатолий Зубов и глава Черепановского сельсовета — Татьяна Егорова. Возглавлял делегацию Евгений Фролов, глава Змеиногорского района в сопровождении председателя районного Совета депутатов Петра Остапченко, начальника управления по сельскому хозяйству Бориса Афанасьева, управляющей делами администрации района Людмилы Якушко и директора пассажирского предприятия Владимира Филатова.

С производственными тонкостями горнодобывающей промышленности делегацию познакомил заместитель главного инженера по подготовке производства «Сибирь-Полиметаллы» Иван Дроздов. Первым объектом экскурсии, о котором он рассказал, стала вентиляторно-калориферная установка, которая предназначена для проветривания горных выработок.

Экскурсия на Корбалихинском руднике. АО «Сибирь-Полиметаллы»

— Использование этого оборудования позволит повысить производительность работы рудника, а также организовать комфортную и безопасную работу наших сотрудников. Это вклад не только в развитие горнодобывающей промышленности региона, но и в развитие Змеиногорского района. Каждый год на предприятии реализуется программа адресной благотворительной помощи. Мы активно оказываем содействие в решении многих вопросов детским садам и школам, спортивным и культурным учреждениям и многим другим. Помогаем нашим сотрудникам с получением профильного образования, которое впоследствии является стартовой точкой для их карьерного роста, — рассказал заместитель главного инженера по подготовке производства.

Также главы сельсоветов познакомились с конструкцией многоканатных шахтно-подъёмных машин. Завершающей точкой экскурсионного маршрута стала смотровая площадка Корбалихинского рудника.