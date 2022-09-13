На Корбалихинском руднике прошла ликвидация условного возгорания

По легенде, на Корбалихинском руднике из-за неисправности электрооборудования топливно-заправочного пункта произошло короткое замыкание, которое спровоцировало перегрев и возгорание цистерны с дизельным топливом. В результате нагрева резервуар разгерметизировался, и более 1500 литров горящего топлива распространилось на прилегающие территории. Происшествие второго ранга — высокий уровень сложности. Для его ликвидации на предприятие было направлено семь единиц пожарной спецтехники и более 50 представителей пожарной охраны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
— Сегодня мы отрабатываем боевые действия по тушению пожара и ликвидации чрезвычайной ситуации на Корбалихинском руднике. Наша задача силами пожарной охраны Змеиногорского района не допустить распространение легковоспламеняющейся жидкости по территории рудника и в кратчайшие сроки локализировать и ликвидировать условный пожар. Такие промышленные объекты, как Корбалихинский рудник, считаются сложными из-за удаленности и специфики деятельности, поэтому мы провели тренировочные мероприятия именно здесь, — рассказал заместитель начальника 16 отряда ФПС Евгений Бучельников.
Пожарные, прибыв на место и оценив ситуацию, сразу переоблачились в специальные термозащитные костюмы. Спустя всего несколько минут сотрудники пожарной охраны уже приступили к тушению цистерны с дизельным топливом и прилегающих к ней территорий. С огнем сначала боролись при помощи воды, затем пены. Спустя сорок минут слаженных действий условное возгорание было ликвидировано.
— Такие учения для нас хорошая возможность на практике отработать слаженные действия сотрудников «Сибирь-Полиметаллы» и пожарной охраны при возникновении чрезвычайной ситуации. После тренировочных мероприятий у нас четко складывается алгоритм действий, как правильно оказать содействие пожарным для оперативной ликвидации возгорания. Сегодня мы можем уверено сказать, что совместные учения прошли успешно, — поделился Николай Дьяченко, начальник службы охраны труда и промышленной безопасности.