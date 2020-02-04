Арбитраж ввел первую стадию банкротства крупного барнаульского пассажироперевозчика

Арбитражный суд края ввел наблюдение на предприятии «БарнаулПассажирТранс» (БПТ). Это один из крупнейших в Барнауле пассажироперевозчиков. Процедуру признания компании банкротом инициировала предпринимательница, поставлявшая автозапчасти. Это вторая попытка обанкротить компанию, контролируемую Валерием Касплером, депутатом Барнаульской гордумы.

Недолгий мир с кредиторами

Заявление о банкротстве БПТ подала в суд предприниматель Людмила Вшивцева, поставлявшая компании автозапчасти. 28 января арбитраж признал ее требования обоснованными и ввел наблюдение до 25 июня 2020 года — то есть, как обычно, на полгода.

В реестр требований кредиторов включен долг БПТ перед Вшивцевой на 1,1 млн рублей.

Это не первая попытка обанкротить пассажироперевозчика — сначала этого же потребовал предприниматель Игорь Пасичняк. Перевозчик задолжал ему около 400 тыс. рублей, но сторонам удалось договориться и прекратить дело: 10 декабря суд утвердил мировое соглашение между ними: «БарнаулПассажирТранс» обязался погасить долг до 1 февраля.

Вшивцева подала заявление в арбитраж спустя лишь две недели после «заключения мира»,

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Что из этого следует

По данным на ноябрь 2019 года, приведенным в материалах арбитража, БПТ обслуживал 17 автобусных маршрутов, из которых 15 являются социально значимыми, у него около 100 автобусов.

Однако в соцсетях (в аккаунте «Барнаульский автобус») появилась информация, что часть маршрутов БПТ уже переданы другим перевозчикам.

В любом случае процедура наблюдения не означает остановку работы компании, ее руководитель не отстраняется от работы.

В то же время приостанавливаются взыскания по исполлистам, снимаются аресты на имущество, не начисляются неустойки. Сделки (например, купля-продажа имущества, получение кредитов) совершаются с согласия назначенного судом временного управляющего, указано в материалах суда.

На базе «БарнаулПассажирТранса». Анна Зайкова , altapress.ru

Временным управляющим БПТ назначена Анастасия Метла.

Город предъявляет претензии

Дальнейшая судьба предприятия решится, вероятно, после проведения наблюдения (хотя мировое соглашение может быть заключено и раньше). Однако о финансовых трудностях компании известно еще в 2018 году, ранее сообщал altapress.ru.

В тот момент в БПТ утверждали, что на занижении цены проездного потеряли 14 млн рублей. Компания не раз направляла письма губернатору края с просьбой разобраться в проблеме и, к тому же, пыталась отсудить у мэрии компенсацию выпадающих доходов.

В гордминистрации, однако, считали, что выпадающие доходы «БарнаулПассажирТранса» полностью возмещены. В суде верх одержала позиция мэрии, перевозчик отсудить деньги не смог.

Проверка автобуса в Барнауле. barnaul.org

Сейчас БПТ продолжает участвовать в судебных разбирательствах. Большинство исков поданы администрацией Барнаула или ее комитетами. Мэрия и комитет по управлению муниципальной собственностью требуют от компании выплатить долги по арендной плате.

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту — вернуть часть переплаченной субсидии (1,3 млн рублей). В январе 2020 года в суд подал иск и комитет по земельным ресурсам и землеустройству — он требует от БПТ 663 тыс. рублей.

Иски подает и сам пассажироперевозчик. В декабре он потребовал взыскать с горадминистрации 16,5 млн рублей, решение пока не принято.

Валерий Касплер. Анна Зайкова

Что такое «БарнаулПассажирТранс»

БПТ зарегистрирован в 2005 году как открытое акционерное общество. 100% акций принадлежит юрлицу — ЗАО «СибирьАвтоЦентр», директором которой является Валерий Касплер, депутат Барнаульской гордумы и председатель комитета гордумы по экономической политике и собственности. Касплер является членом совета директоров БПТ.

Доход БПТ в 2018 году составил 278 млн рублей, расход 292 млн. По данным сервиса Kartoteka.ru, в компании работает около 400 человек. Генеральный директор — Олег Яблинский.