В Барнауле суд запретил налоговикам списывать деньги у крупного пассажироперевозчика

Арбитражный суд Алтайского края запретил налоговой службе списывать деньги со счетов одного из крупнейших барнаульских пассажироперевозчиков — компании «БарнаулПассажирТранс». Запрет наложен в ходе рассмотрения заявления о банкротстве перевозчика, поданного его кредитором. Решение о признании его банкротом еще не принято, но то что его финансовое положение угрожающее, для рынка уже не новость.

Пасичняк против"БарнаулПассажирТранса"

С иском о признании банкротом «БарнаулПассажирТранса» (БПТ) обратился в суд предприниматель Игорь Пасичняк, которому перевозчик задолжал около 400 тыс. рублей.

БПТ — одно из крупнейших барнаульских предприятий общественного транспорта. С учетом его выручки (в 2018 году — около 280 млн рублей) размер долга предпринимателю незначительный. Однако в материалах суда пока нет информации о намерениях перевозчика его погасить и прекратить дело о банкротстве. Но и решения по заявлению тоже еще нет.

Пока крутились колесики судебного механизма, 8 ноября ФНС приостановила все расходные операции по счетам БПТ в Сбербанке и Сибсоцбанке и направила в банки инкассовые поручения о взыскании долгов со счетов БПТ.

А это означает — любые поступления на счет перевозчика в безакцептном порядке перечисляются в пользу налоговой службы.

На базе «БарнаулПассажирТранса». Анна Зайкова , altapress.ru

Налоговики против перевозчика

13 ноября БПТ подал заявление в арбитраж с просьбой запретить ФНС списывать деньги со счетов и выставлять банкам инкассовые требования. Впрочем, случиться это могло и раньше.

Требование к БПТ доплатить налоги в сумме 5,9 млн рублей ФНС предъявила еще 12 августа. Но тогда и перевозчик, и администрации Октябрьского района Барнаула (где зарегистрирована компания) попросили учесть социальную значимость предприятия, которое обслуживает 15 социально значимых маршрутов.

Налоговики согласились потерпеть только до 8 ноября. Судя по тому, как разворачивались события, долг так и не был погашен.

Но 14 ноября суд запретил ФНС все ограничения по счетам перевозчика. По мнению суда, списание денег в адрес налоговиков создает им преимущества перед другими кредиторами. Правда, это решение суда для перевозчика — временная передышка.

На базе «БарнаулПассажирТранса». Анна Зайкова , altapress.ru

Автопарк изношен на 80%

О финансовых проблемах БПТ стало известно еще в 2018 году, когда предприятие потребовало от мэрии в суде компенсировать ему перевозку пассажиров по проездному для пенсионеров. В БПТ полагали, что из-за заниженной цены проездного недополучили 14 млн рублей.

Однако перевозчик проиграл суд в трех инстанциях. Со своей стороны, судебные процессы с БПТ инициировала и мэрия — она требовала от БПТ погасить долги по арендной плате.

Портал ПолитСиб.ру осенью приводил выдержки из докладной записки гендиректора БПТ в адрес мэрии. Тот объяснил, что финансовое положение компании ухудшается несколько лет.

Она несет потери из-за несвоевременной индексации цены билета, заниженной стоимости проездных и недостаточных субсидий из бюджета.

В БПТ рассказали, что с 2014 года ГСМ подорожали на 65%, отопление — на 70%, электроэнергия и запчасти — на 50%, ОСАГО на 40%.

А установка видеонаблюдения, онлайн-кассы, валидатора и тахографа обошлась в 160 тыс. рублей на один автобус. Билет же с этого времени подорожал незначительно.

В салоне автобуса Михаил Хаустов

«Перевозчики лукавят»

О том, что финансовые проблемы напрямую сказывается на перевозках пассажиров в Барнауле, представители отрасли говорили еще в 2018 году.

К 2019 году проблемы назрели: барнаульцы стали жаловаться на нехватку автобусов на маршрутах и долгих ожиданиях на остановках.

В сентябре 2019-го в администрации Барнаула заявили, что могут расторгнуть контракт с «БарнаулПассажирТрансом» по двум маршрутам (№ 1 и № 10) из-за постоянных жалоб горожан на отсутствие автобусов.

В дальнейшем представитель мэрии высказал мнение, что перевозчики, утверждающие о своем положении «на грани банкротства», лукавят.

Тем из них, кто взял на себя большую социальную нагрузку (садоводческие и пригородные маршруты), выплачивают субсидии из городского бюджета: в 2019 году на это предусмотрено 70 млн рублей, рассказал Сергей Щукин, зампредседателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи изданию «Вечерний Барнаул».

Если заявление о банкротстве БПТ суд признает обоснованным, без работы могут остаться около 400 сотрудников.

Ближайшее заседание суда назначено на 3 декабря.

На базе «БарнаулПассажирТранса». Анна Зайкова , altapress.ru

Что такое «БарнаулПассажирТранс»

БПТ зарегистрирован в 2005 году как открытое акционерное общество. 100% акций принадлежит юрлицу — ЗАО «СибирьАвтоЦентр», директором которой является Валерий Касплер, депутат Барнаульской гордумы и председатель комитета по экономической политике и собственности.

Доход БПТ в 2018 году составил 278 млн рублей, расход 292 млн. В компании работает более 400 человек. У нее около 100 автобусов. Обслуживает 17 автобусных маршрутов (данные приводит арбитражный суд 14 ноября), из которых 15 являются социально значимыми. Генеральный директор — Олег Яблинский.

Источник: Арбитражный суд Алтайского края, сервис Kartoteka.ru.