Аудиторы уверены, что меры соцподдержки населения переоцениваюся в борьбе с бедностью

Счетная палата считает, что снизить бедность в текущем году до прогнозных 10,8% не реально, сообщает ТАСС .

По мнению аудиторов, влияние мер соцподдержки населения на снижение уровня бедности, скорее всего, переоценено, «так как не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население», — отмечается в документе.

Авторы указывают на то, что планируемое «быстрое снижение уровня бедности обеспечивается за счет значительного изменения исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам, что создает риски не достижения прогнозных значений», пишет bfm.ru.

Заключение Счетной палаты к поправкам в бюджет на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов Госдума рассмотрит 4 марта в первом чтении.

Прогноз

Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году может снизиться до 10,8%, следует из прогноза Минэкономразвития.

В среднесрочном прогнозе социально-экономического развития России до 2024 года учтены эффекты от реализации мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Согласно предыдущему базовому прогнозу, на основе которого подготовлен федеральный бюджет, уровень бедности в России в 2020 году должен был снизиться до 11,7% (корректировка на 0,9%).

Бедный и зажиточный. mamm-mdf.ru

Минэкономразвития также улучшило прогноз по снижению уровня бедности в 2021 году — с 10,8% до 9,8%, в 2022 году — с 9,4% до 8,8%, в 2023 году — с 8% до 7,7%.

Прогноз уровня бедности на 2024 год ведомство оставило без изменений — 6,6%.

Напомним, согласно данным Росстата, число бедных россиян в третьем квартале 2019 года составило 17,6 млн человек — 12% от всего населения страны. А за девять месяцев 2019 года — 19,2 млн человек.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, более 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, при этом 70−80% из них — это семьи с детьми.