Ажиотаж на фоне спада. Экспертный совет ИД «Алтапресс» обсудил неоднозначные явления на финансовом рынке

«Черным лебедем» — редким событием, которое кардинально меняет историю, — называют пандемию коронавируса. Экономисты утверждают: сжимается малый бизнес, растет бедность, ВВП падает. Однако на финансовом рынке все прекрасно: жителя края скупили в ипотеку чуть не все квартиры в новостройках, банки и инвесткомпании отмечают резкий спрос на ценные бумаги и прочие инструменты. О том, что происходит и почему, финансисты поговорили на экспертном совете, прошедшем в ИД «Алтапресс».

На экспертном совете по финансам в ИД "Алтапресс", 2020 год.

Вперед и вверх

В пандемию все государства приняли беспрецедентные программы поддержки рынков, бизнеса и населения.

«Комплекс предпринятых мер поддержки спас экономику страны от более глубокого проседания экономики — примерно на 1,5% ВВП», — говорит Эльвира Вебер, управляющий банком «Открытие» в Алтайском крае.

В России одной из таких программ стала господдержка ипотеки, предназначенная для покупки жилья на первичном рынке и у застройщиков. Она спасла строительную отрасль и развернула тенденцию на ипотечном рынке на 180 градусов.

Если в 2019 году объемы ипотеки устойчиво падали, то в 2020-м ипотека рванула, что называется, вперед и вверх. Драйвером стала именно льготная ипотека под 6,5%.

Ипотека в Алтайском крае. Источник: Отделение Барнаул Сибирского ГУ ЦБ. Altapress.ru

На первый взгляд, в этом есть парадокс. Уровень жизни населения с начала года снижался. Реальные доходы жителей края в третьем квартале сократились, по данным Росстата, на 6,7% (к третьему кварталу предыдущего года).

А у застройщиков «скупили все, что было, и маленькие квартиры, и большие», — рассказывает один из участников экспертного совета.

Хватай , пока не подорожало

Оборотной стороной взрывного спроса на ипотеку стал рост цен на жилую недвижимость. И это уже беспокоит.

«На 3% снизилась ставка по ипотеке, на 10% выросла стоимость жилья. Наверное, это не тот результат, к которому стоит стремиться», — осторожно комментирует Дмитрий Тюнин, председатель правления Сибсоцбанка.

Анжела Сергеева ( банк «Открытие») и Дмитрий Тюнин ( Сибсоцбанк). Анна Зайкова.

Но даже рост цен на жилье не остановил спрос на ипотеку. Объем выданных в крае жилищных кредитов приблизился к уровню 2019 года уже в сентябре (32,5 млрд рублей против 33,1 млрд за весь прошлый год). Октябрь побил исторический рекорд: ипотеку взяли на 6,6 млрд рублей.

«Моя версия этого: люди просто понимают, что ставки не могут дальше падать, они могут только вырасти, а жилье дешеветь не будет и, скорее всего, только подорожает», — полагает Тюнин.

Один визит

Такой спрос на ипотеку банки смогли переварить, в основном, за счет ухода в «цифру». Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай, говорит: «За счет цифровизации работали тем же ресурсом».

На экспертном совете по финансам в ИД «Алтапресс», 2020 год. Анна Зайкова.

Большинство банков в пандемию «докрутили» свои цифровые сервисы, и теперь все оформление ипотеки перешло в онлайн — визит надо совершить только один.

«Лучшие результаты у тех, кто начал свой путь в digital задолго до этого сумасшедшего года», — говорит Ольга Иванова, руководитель «Абсолют Банка» в Барнауле.

Однако банки не отказались от офисов вовсе, и даже более того — открывают новые. Но уже с учетом трендов.

Синтез старого и нового

К примеру, пандемия не помешала развитию сети Альфа-Банка, рассказала Ирина Бубенко, региональный управляющий этого банка в Барнауле. В 2020 году этот банк начал открывать офисы нового формата — фиджитал-офиса.

На экспертном совете по финансам в ИД «Алтапресс», 2020 год. Анна Зайкова.

«В Барнауле офис такого формата планируем открыть уже в первом квартале 2021 года. Фиджитал — это диджитализация плюс физическое присутствие. В таком офисе нет фронт-линии, клиента на входе встречает терминал с технологией FaceID и идентифицирует каждого вошедшего. Затем к нему подходит менеджер с планшетом, уже владеющий информацией о статусе клиента и предполагаемой операции», — говорит Ирина Бубенко.

У «Россельхозбанка» там, где нет офисов, заработали уполномоченные представители. А в конце декабря этот банк открывает мини-офис с одним сотрудником в Третьяковском районе, сообщил Дмитрий Коломейцев.

Нужное время

Прямым следствием пандемии стало развитие доставки в банковском секторе. Сбер, известный своей склонностью к небанковским услугам, еще с осени 2019-го развивал сервис бесплатной доставки еды.

На экспертном совете по финансам в ИД «Алтапресс», 2020 год. Анна Зайкова.

«Мы каждый месяц наблюдаем 10-кратный рост по сервису „СберМаркет“ — доставке еды из основных продуктовых магазинов», — рассказал Иван Шешиков, замуправляющего алтайским отделением банка.

Впрочем, банки, отдающие предпочтение классическим услугам, тоже давно экспериментируют с доставкой — она оказалась весьма кстати в период ограничений контактов. К примеру, курьеры банка «Открытие» уже доставляют клиентам более 60% дебетовых карт, на доставку приходится и 30% кредитов наличными и 23% - ипотеки.

На экспертном совете по финансам в ИД «Алтапресс», 2020 год. Анна Зайкова.

Волшебный пинок

Пандемию мало кто предсказывал, но она, по меткому выражению одного из участников экспертного совета, стала «пинком» для нового развития финансового сектора. Меняются все или почти все.

Так, развивать небанковские услуги взялся в 2020 году и приверженец классики «Россельхозбанк»: он вывел на рынок сразу три платформы, рассказал Дмитрий Коломейцев, замдиректора алтайского филиала Россельхозбанка.

«Свое жилье» помогает выбрать дом, купить его, оценить и даже найти услуги клининга и переезда. «Свое фермерство» сводит аграриев с поставщиками и покупателями.

Мобильное приложение «Свое родное» — интернет-магазин, ориентированный на эксклюзив — «молочку», сыры, мясные деликатесы, травяные сборы, напитки и мед.

На экспертном совете по финансам в ИД «Алтапресс», 2020 год. Анна Зайкова.

Неожиданный натиск

2020-й год запомнится не только взрывным спросом на ипотеку, но еще и ажиотажем на фондовом рынке. Ставки по депозитам с начала года падали — и граждане ринулись зарабатывать на ценных бумагах.

Количество брокерских счетов на Московской бирже с начала года увеличилось более чем вдвое, констатирует Андрей Шалаев из «Открытия Брокер».

Объем средств, размещенных в инвестиционных инструментах в ВТБ по Алтайскому краю, возрос на 68%. «В июле мы успешно запустили ПИФ «Фонд первичных размещений». Он вырос на 159%", — привел пример Евгений Карпов, замдиректора барнаульского филиала «Фридом Финанс».

Такого натиска граждан на фондовый рынок никто не ожидал, комментировали в ЦБ. Впрочем, участники рынка восприняли это без удивления: «Кризисы приучили состоятельных клиентов к тому, что на них можно зарабатывать, — комментирует Андрей Шалаев.

Дмитрий Коломейцев , алтайский филиал Россельхозбанка. Анна Зайкова.

Будущее туманно

Ажиотаж на рынках происходит на фоне неоднозначных явлений. Уже озвучен прогноз Алексея Кудрина, экс-министра финансов и председателя Счетной палаты РФ: ВВП страны упадет на 4,5%, количество бедных станет больше на 1 млн.

Деньги на фондовый рынок, очевидно, несут не те, кто потерял доходы из-за пандемии, безработным ипотеку не выдадут. Один из участников экспертного совета ситуацию охарактеризовал так: «Бедные становятся беднее, богатые — богаче».

Неясным остается и положение компаний из перечня пострадавших отраслей: мораторий на их банкротство продлен до 7 января, налоговые каникулы — до конца года.

К каким результатам приведет взмах крыльев «черного лебедя»? Будущее еще остается очень неопределенным.

О чем еще говорили на экспертном совете

На экспертном совете по финансам в ИД «Алтапресс», 2020 год. Анна Зайкова.

Антон Слободчиков,

директор Алтайского фонда МСП.

Мы в этом году выдали гарантии на сумму более 500 млн рублей. Это позволило предпринимателям привлечь более 1,5 млрд рублей кредитных ресурсов. В этом плане мы не будем останавливаться. Будем расти.

На экспертном совете по финансам в ИД «Алтапресс», 2020 год. Анна Зайкова.

Наталья Кочеткова,

замуправляющего банком «Открытие» в Алтайском крае:

Потребности клиентов трансформируются, становятся востребованными новые инструменты и продукты — например, хеджирование процентной ставки, валютных и товарных рисков. Этот инструмент освоили крупные компании. Жизнь заставила всех перестроить бизнес-схемы, многие компании перешли на режим экономии, стали страховать завтрашний день и выделять на это ресурсы, чтобы обезопасить свой бизнес.

Ольга Иванова,

руководитель Абсолют Банка в Барнауле:

В Барнаул на постоянное место жительство чаще всего переезжают из Бийска, Камня-на-Оби и других городов Алтайского края. У баранаульцев на первом месте по популярности для переезда и покупки жилья в ипотеку — Новосибирск. Скрытый спрос на такие сделки существовал всегда. Но большинство потенциальных покупателей были уверены, что это очень сложный процесс, и он возможен только при полной оплате наличными. Цифровые технологии позволяют проводить ипотечные сделки между разными городами с той же скоростью, что и стандартные. Дополнительной комиссии за «другой город» у нас тоже нет.

Дмитрий Тюнин,

председатель правления Сибсоцбанка.