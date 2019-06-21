Банк Акцепт держит марку!

В преддверии Дня города мэрия г. Новосибирска отметила 37 лучших новосибирских предприятий и организаций в сфере производства продукции, оказания услуг населению и юридическим лицам, в сфере безопасности и защиты бизнеса, в сфере страхования и финансовой деятельности (банки), а также в сфере логистической деятельности и транспортных перевозок.

Банк Акцепт стал лауреатом в номинации "За предоставление комплекса услуг для клиентов» в сфере финансовой деятельности" архив банка "Акцепт"