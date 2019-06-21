Банк Акцепт держит марку!

В этом году Банк Акцепт стал лауреатом в номинации «За предоставление комплекса услуг для клиентов» в сфере финансовой деятельности". Председатель Правления банка Константин Васильев получил награду из рук мэра и председателя банковского клуба уже 12-й раз.
Константин Васильев,
председатель Правления банка «Акцепт»:
Мы региональный банк, Новосибирск — наша Родина. И мы, безусловно, этим гордимся. Поэтому получать награду «Новосибирская марка» всегда приятно и почетно.
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105
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