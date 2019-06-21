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Экономика
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Банк Акцепт держит марку!

В преддверии Дня города мэрия г. Новосибирска отметила 37 лучших новосибирских предприятий и организаций в сфере производства продукции, оказания услуг населению и юридическим лицам, в сфере безопасности и защиты бизнеса, в сфере страхования и финансовой деятельности (банки), а также в сфере логистической деятельности и транспортных перевозок.

Банк Акцепт стал лауреатом в номинации "За предоставление комплекса услуг для клиентов» в сфере финансовой деятельности"
Банк Акцепт стал лауреатом в номинации "За предоставление комплекса услуг для клиентов» в сфере финансовой деятельности"
архив банка "Акцепт"

В этом году Банк Акцепт стал лауреатом в номинации «За предоставление комплекса услуг для клиентов» в сфере финансовой деятельности". Председатель Правления банка Константин Васильев получил награду из рук мэра и председателя банковского клуба уже 12-й раз.

Константин Васильев,
председатель Правления банка «Акцепт»:

Мы региональный банк, Новосибирск — наша Родина. И мы, безусловно, этим гордимся. Поэтому получать награду «Новосибирская марка» всегда приятно и почетно.

ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37

Сайт: www.akcept.ru

АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567

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