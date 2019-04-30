Банки не могут выполнить «ипотечный указ» Путина

Банки не получили ожидаемую прибыль от ипотек, выданных под 7% годовых, считают исследователи.
По этой причине финансовые учреждения не могут понизить ставки, как того требует национальный проект «Жилье и городская среда».
«В связи с этим показатели на ближайшие годы хотят повысить в 2019 году с 8,9% до 10,5%, в 2020 году — с 8,7% до 9,5%, а в 2021 году — с 8,5% до 9%", — уточняет «Коммерсантъ».
Письмо с просьбой пересмотреть процент на займы для покупки жилья уже направлено в Минстрой.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил снизить ставку по ипотеке до 8% и ниже. Также глава государства распорядился ввести полугодовые ипотечные каникулы для граждан, временно лишившихся дохода, пишет ura.ru.
В марте глава ЦБ заверила Путина, что инфляция понизится, а ипотека станет привлекательнее.
В то же время глава Сбербанка Герман Греф в феврале заявлял, что ставки по ипотеке упадут ниже 8% к 2020 году.