Барнаул исследует пассажиропотоки за 24,5 млн рублей

Плюс видеорегистраторы
Извещение о проведении открытого конкурса по поиску подрядчика на исследовательские работы размещено 30 апреля, заявки принимают до 2 июня. Первый этап исследования надо будет завершить 30 ноября 2021 года, второй — 28 февраля 2022 года.
Подрядчику предстоит выполнить масштабную работу. Например, обследовать пассажирские потоки на муниципальных маршрутах автоматизированным методом и провести социсследования, изучить интенсивность движения и многое другое.
На 130 единицах транспорта будут установлены видеорегистраторы (оснащенные антеннами геопозиционирования, сим-картой и картой памяти), фиксирующие количество пассажиров. Стоимость оборудования включены в цену контракта.
Начальная цена контракта — 24,5 млн рублей. Источник — бюджет Барнаула.
Зачем исследовать
Цель исследования — разработка комплексной схемы транспортного обслуживания Барнаула, указано в материалах госзакупки. О необходимости его проведения мэр Барнаула Вячеслав Франк ранее заявил на отчете перед депутатами гордумы.
Накопившиеся за последние годы проблемы требуют пересмотра системы управления пассажирскими перевозками. В текущем году нам предстоит провести серьезную научно — исследовательскую работу по анализу пассажиропотока, оптимизации маршрутной сети, — цитирует мэра сайт администрации Барнаула.
Ранее в мэрии сообщили, что обсуждают возможности перейти на брутто-контракты в общественном транспорте.