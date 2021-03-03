Барнаул получит более 25 км новых и отремонтированных дорог по нацпроекту

В Барнауле продолжается реконструкция моста в селе Власиха в рамках нацпроекта БКАД

Более 25 километров транспортных магистралей построят и отремонтируют в Барнауле в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонтно-строительные работы запланированы на 22 объектах общей протяженностью 25,25 километра. Что касается финансирования, то на эти цели предусмотрено 907,21 млн рублей.

Из краевого бюджета выделено 681,71 млн рублей, из бюджета города — 225,5 млн рублей.

В Барнауле продолжается реконструкция моста в селе Власиха в рамках нацпроекта БКАД Источник: barnaul.org/news/category/?rubric=dorozhnoe-khozyaystvo

Какие объекты построят и отремонтируют в рамках национального проекта:

мост через р. Власиха по ул. Мамонтова;

проезд Северный Власихинский ( от ул. Попова до пр-кта Энергетиков);

от ул. Попова до пр-кта Энергетиков); мост через реку Барнаулка по ул. Челюскинцев;

мост через р. Пивоварку по ул. Северо-Западной;

ул.Северо-Западная от пр-кта Ленина до ул. Советской Армии;

Змеиногорский тракт ( от ул. Аванесова до ул. Горнолыжной);

от ул. Аванесова до ул. Горнолыжной); Павловский тракт от ул. Сельскохозяйственной до ул. Солнечная Поляна;

ул.Шумакова ( от ул. 50 лет СССР до проезда Южного Власихинского);

от ул. 50 лет СССР до проезда Южного Власихинского); ул.Взлетная ( от ул. Попова до ул. Сергея Ускова);

от ул. Попова до ул. Сергея Ускова); ул.Кулагина ( от ул. Кулагина , 64 до пр-кта Калинина);

от ул. Кулагина 64 до пр-кта Калинина); ул.Парфенова ( от коммунального моста до ул. Воровского);

от коммунального моста до ул. Воровского); ул.Горнолыжная ( от Змеиногорского тракта до Горнолыжного проезда);

от Змеиногорского тракта до Горнолыжного проезда); ул.Смородиновая ( от Павловского тракта до ул. Соловьиной);

от Павловского тракта до ул. Соловьиной); ул.Малиновая ( от ул. Декоративной до ул. Соловьиной);

от ул. Декоративной до ул. Соловьиной); ул.Соловьиная ( от ул. Смородиновой до ул. Малиновой);

от ул. Смородиновой до ул. Малиновой); ул.Кедровая ( от ул. Дружбы до ул. 1-й Малиновой);

от ул. Дружбы до ул. 1-й Малиновой); ул.Декоративная ( от ул. Авиаторов до ул. Малиновой);

от ул. Авиаторов до ул. Малиновой); ул.Дружбы ( от ул. Смоленской до ул. Кедровой);

от ул. Смоленской до ул. Кедровой); ул.Авиаторов ( от ул. Малиновой 2-й до ул. Декоративной);

от ул. Малиновой 2-й до ул. Декоративной); ул.Малиновая 2-я ( от ул. Смоленской до ул. Авиаторов);

от ул. Смоленской до ул. Авиаторов); ул.Смоленская ( от ул. Малиновой 1-й до ул. Дружбы);

от ул. Малиновой 1-й до ул. Дружбы); ул.Малиновая 1-я ( от ул. Кедровой до ул. Смоленской).

Ранее altapress.ru сообщал, что работы на одном из объектов — реконструкция моста по ул. Челюскинцев через реку Барнаулку, уже начались. Подрядчик планирует сдать мост в сентябре.

Работы по реконструкции моста через реку Барнаулку. Источник: пресс-служба администрации города Барнаула. Работы по реконструкции моста через реку Барнаулку. Источник: пресс-служба администрации города Барнаула. Через Барнаулку в районе ул. Челюскинцев перекинули временный мост. Пресс-центр администрации Барнаула.

Кроме того, продолжаются начатые в прошлом году работы на мосту по ул. Мамонтова в селе Власиха и на проезде Северный Власихинский, от ул. Попова до пр-кта Энергетиков. Здесь работы завершатся в конце августа и конце сентября соответственно. Остальные дороги начнут ремонтировать весной после установления благоприятных погодных условий и схода снежного покрова.

По итогам дорожно-строительного сезона 2021 года нормативность автомобильных дорог, включенных в национальный проект, должна увеличится с 71,4% до 73,4%, а их протяженность достигнет 478,6 километра.