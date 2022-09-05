Как уже сообщал altapress.ru , барнаульская компания «Комплекс Агро», выпускающая оборудование для АПК, заявила о расширении производства сушилок для зерна и поиске новой площадки. И вот теперь площадка найдена. На градостроительном совете Барнаула рассказали, где она разместится и как будет выглядеть цех и административное здание.

Место и автор

Проект презентовал разработчик — студия дизайна Forma (руководитель — Константин Паньков). Заказчик строительства — Дмитрий Беляев, учредитель и руководитель динамично растущей компании «Комплекс Агро» — производителя, в частности, зерносушильного оборудования.

Разместятся объекты компании (а их будет два) по соседству с Барнаульским пивоваренным заводом. Официальный адрес площадки — ул. Попова, 270, хотя, по словам авторов, улица Попова до этой точки еще не дошла.

Ранее altapress.ru уже рассказывал: для расширения производства компании крайне необходимы новые помещения — минимум еще 25 тыс. кв метров.

Судя по презентации, по крайней мере одна площадка найдена. В цехе будут собираться зерносушилки.

Эскизный проект производственного цеха. Презентация проекта.

Форма и содержание

Форма цеха — сблокированное из двух прямоугольников одноэтажное здание с подвалом. Внешний вид — «максимально лаконичный и строгий». Общая площадь — 12 294 кв. метра. Кроме цехов в здании запроектированы бытовые помещения — раздевалки и душевые на 90 человек.

Второй объект площадки — административное здание. Кабинеты в нем будут размещены по коридорной системе. Цветовое решение — классические коричневый и темно-графитовый. Общая площадь — 467 кв. метров.

Строить объекты будут на месте недостроенных зданий и сооружений.

Административное здание «Комплекс Агро». Второй этап строительства. Презентация проекта.

В ходе презентации выяснилось, что заказчик добивается увеличения энергомощности. На сегодня мощность составляет 150 кВт, но этого недостаточно. В дальнейшем сетевая компания построит к зданию высоковольтную линию и возможности установить больше оборудования увеличатся.

Из обсуждения на градсовете можно было сделать вывод, что ул. Попова будет продолжена. Но, как сказал представитель разработчика, «наш участок не мешает развитию».

Член градостроительного совета и бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко похвалил архитектурное решение, сказав, что «все сделано в высшей степени профессионально». Градсовет проект одобрил и рекомендовал к реализации.

Зерносушилки. ВК «КОмплекс Агро».

Что такое «Комплекс Агро»

Согласно сайту компании, бизнес создан в 2008 году. Первые годы работал как официальный дилер компаний-поставщиков сельхозтехники. В 2016 компания открыла в Барнауле собственное производство оборудования — зерносушилок, норий, силосов и др. Официальный дилер бренда Amazone.

В настоящий момент представлена в 26 регионах России и в нескольких странах ближнего зарубежья. По итогам 2021 года занимает лидирующее место по производству и отгрузкам норий и зерносушилок в России.

Согласно данным портала «Прозрачный бизнес», годовая выручка компаии возросла с 1,3 млрд рублей в 2020 году до 2,8 млрд в 2021-м (то есть почти вдвое). Чистая прибыль в 2021 году — 158,7 млн рублей. Среднесписочная численность работников в 2021 году — 48.