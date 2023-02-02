2 февраля
﻿
Экономика

«Барнаульский завод котельного оборудования» приступил к реализации нацпроекта «Производительность труда»

Стартовое совещание в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» состоялось 30 января на ООО «Научно-производственное объединение «БЗКО». Во встрече приняли участие эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) и представители Министерства экономического развития Алтайского края.

На ООО «Научно-производственное объединение «БЗКО» прошло стартовое совещание в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда».
На ООО «Научно-производственное объединение «БЗКО» прошло стартовое совещание в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда».
Фото: КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Отметим, что НПО «БЗКО» является производителем современного энергетического оборудования, выполняет комплекс услуг по проектированию, монтажу, пусконаладочным работам. Также компания производит реконструкцию действующих котлов и осуществляет разработку нестандартного оборудования (сжигание сложных видов топлива, утилизация отходов и др.).

В данный момент на предприятии завершился «этап подготовки», который включал диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и стажировку на модельном предприятии ООО УК «АЗПИ».

В качестве пилотного потока для внедрения улучшений на «Барнаульском заводе котельного оборудования» был выбран процесс по производству коллекторов и пароохладителей.

Директор по производству и руководитель программы от предприятия Роман Радионов рассказал участникам совещания о заводе, причинах выбранного потока для оптимизации, а также акцентировал внимание на том, что данная продукция занимает значимую долю в выручке предприятия и спрос на неё неуклонно растёт.

Замминистра экономического развития Алтайского края Сергей Кореннов, в свою очередь, рассказал о важности проекта для экономики региона и страны в целом, а также сообщил о результатах реализации нацпроекта на других предприятиях.

Эксперты Регионального центра компетенций остановились на целях нацпроекта, обозначили порядок и особенность внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства и обозначили, ка кони влияют на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативность производства в целом.

Теперь в ближайшие полгода на предприятии предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению пилотного потока. Представители РЦК будут присутствовать на производственной площадке и консультировать сотрудников. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость