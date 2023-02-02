«Барнаульский завод котельного оборудования» приступил к реализации нацпроекта «Производительность труда»

Отметим, что НПО «БЗКО» является производителем современного энергетического оборудования, выполняет комплекс услуг по проектированию, монтажу, пусконаладочным работам. Также компания производит реконструкцию действующих котлов и осуществляет разработку нестандартного оборудования (сжигание сложных видов топлива, утилизация отходов и др.).
В данный момент на предприятии завершился «этап подготовки», который включал диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и стажировку на модельном предприятии ООО УК «АЗПИ».
В качестве пилотного потока для внедрения улучшений на «Барнаульском заводе котельного оборудования» был выбран процесс по производству коллекторов и пароохладителей.
Директор по производству и руководитель программы от предприятия Роман Радионов рассказал участникам совещания о заводе, причинах выбранного потока для оптимизации, а также акцентировал внимание на том, что данная продукция занимает значимую долю в выручке предприятия и спрос на неё неуклонно растёт.
Замминистра экономического развития Алтайского края Сергей Кореннов, в свою очередь, рассказал о важности проекта для экономики региона и страны в целом, а также сообщил о результатах реализации нацпроекта на других предприятиях.
Эксперты Регионального центра компетенций остановились на целях нацпроекта, обозначили порядок и особенность внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства и обозначили, ка кони влияют на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативность производства в целом.
Теперь в ближайшие полгода на предприятии предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению пилотного потока. Представители РЦК будут присутствовать на производственной площадке и консультировать сотрудников. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.
СПРАВКА
Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.
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