«Барнаульский завод котельного оборудования» приступил к реализации нацпроекта «Производительность труда»

Стартовое совещание в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» состоялось 30 января на ООО «Научно-производственное объединение «БЗКО». Во встрече приняли участие эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) и представители Министерства экономического развития Алтайского края.

Отметим, что НПО «БЗКО» является производителем современного энергетического оборудования, выполняет комплекс услуг по проектированию, монтажу, пусконаладочным работам. Также компания производит реконструкцию действующих котлов и осуществляет разработку нестандартного оборудования (сжигание сложных видов топлива, утилизация отходов и др.).

В данный момент на предприятии завершился «этап подготовки», который включал диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и стажировку на модельном предприятии ООО УК «АЗПИ».

В качестве пилотного потока для внедрения улучшений на «Барнаульском заводе котельного оборудования» был выбран процесс по производству коллекторов и пароохладителей.

Директор по производству и руководитель программы от предприятия Роман Радионов рассказал участникам совещания о заводе, причинах выбранного потока для оптимизации, а также акцентировал внимание на том, что данная продукция занимает значимую долю в выручке предприятия и спрос на неё неуклонно растёт.

Замминистра экономического развития Алтайского края Сергей Кореннов, в свою очередь, рассказал о важности проекта для экономики региона и страны в целом, а также сообщил о результатах реализации нацпроекта на других предприятиях.

Эксперты Регионального центра компетенций остановились на целях нацпроекта, обозначили порядок и особенность внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства и обозначили, ка кони влияют на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативность производства в целом.

Теперь в ближайшие полгода на предприятии предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению пилотного потока. Представители РЦК будут присутствовать на производственной площадке и консультировать сотрудников. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.