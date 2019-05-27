Барнаульское ТСЖ «Добрый день» взыскало с мэрии долг по ЖКХ за пустующие квартиры

Барнаульское ТСЖ «Добрый день» взыскало в арбитражном суде с городского комитета ЖКХ пеню за задержку оплаты жилищно-коммунальных услуг по незаселенным муниципальным квартирам. Квартиры расположены в домах, которые обслуживает это товарищество.

ТСЖ «Добрый день» оказывает жилищно-коммунальные услуги домам на ул. Ярных, 8 и 10 и ряду других. Дома эти признаны аварийными, а в них есть не заселенные муниципальные квартиры. Из решения суда следует: комитет ненадлежащим образом оплачивал услуги по содержанию жилфонда и коммунальным услугам.

Между тем, собственник обязан нести бремя содержания своего имущества. И если в муниципальной квартире никто не живет по договору социального найма, то обязанности по оплате услуг несет орган местного самоуправления, указал суд.

Сначала ТСЖ направило балансодержателю — городскому комитету ЖКХ — претензию. Тот оставил ее без ответа и удовлетворения. Тогда ТСЖ обратилось с двумя исками в арбитраж и потребовало выплатить долг по дому № 8 и № 10.

Представитель комитета был против иска. Он утверждал, что ТСЖ не высылало ему платежные документы и. Но суд этот довод не принял и удовлетворил требования жилтоварищества.

По первому иску, комитет должен выплатить 106 тыс рублей (пеня). В ходе рассмотрения второго иска комитет погасил долг за услуги ЖКХ, и комитету надо будет выплатить только неустойку — около 32 тыс. рублей.

Второй вопрос, когда это решение суда будет исполнено. По данным на 1 января 2019 года, на исполнении комитета ЖКХ находилось 125 исков на 1,088 млрд рублей.