Барнаульские депутаты отказались отдать 5,3 млрд рублей на погашение долга по искам

Барнаульские депутаты на сессии 25 апреля вновь, как и в предыдущие годы, отклонили предложение администрации Барнаула сразу погасить задолженность города по исполнительным листам. На сегодня она составляет 5,3 млрд рублей. За отклонение проголосовали не все: депутат от КПРФ Елена Хрусталева полагала, что хотя бы 1 млрд рублей найти можно, если постараться.

Виновата мэрия

В августе 2018 года житель частного дома Т. выиграл суд у барнаульского комитета по дорожному хозяйству по восстановлению водоотводной канавы.

В 2014 году вблизи его дома заасфальтировали автодорогу, вдоль которой и был проложен водоотвод. Однако двое его соседей забетонировали его и засыпали землей — чтобы огородиться от талых и ливневых вод. Себе они сделали хорошо, а вот соседу плохо: теперь подтапливать стало его дом.

Свой иск Т. предъявил соседям и комитету. Суд требования удовлетворил, но восстанавливать канаву придется мэрии, а не соседям.

Финансов не хватает

Этот иск — один из 180 исполнительных производств, которые сегодня предъявлены городу. Общая сумма исков на 1 января 2019 года — 5,309 млрд рублей, рассказала Надежда Тиньгаева, главный финансист Барнаула. При этом, по словам одного из депутатов, собственные доходы Барнаула составляют 7,5 млрд рублей.

«Это более 70% от бюджета», — сказала председатель БГД Галина Буевич, оценивая долговую нагрузку.

По последним данным, на исполнении комитета ЖКХ находится 125 исков на 1,088 млрд рублей (проведение капремонта жилья, переселение из ветхого и аварийного жилья). Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи — 37 исков на 3,105 млрд рублей (водоотведение, очистка сточных вод, содержание и ремонт дорог, тротуаров, освещение).

Ежегодно мэрия исполняет часть судебных решений. Но суды принимают новые. И общая задолженность Барнаула по искам уже много лет остается в районе 5 млрд рублей.

Депутат БГД Иван Огнев. Анна Зайкова

Иван Огнев,

председатель комитета по законности и местному самоуправлению БГД:

Граждане имеют право отстаивать свои права в суде. Откуда возникает ситуация, тоже понятно. Нужно много чего сделать, а финансовых ресурсов не хватает.

Счетная палата против

Соответственно, каждый год мэрия готовит предложение депутатам перераспределить бюджетные средства и за один раз погасить весь долг по искам.

Надежда Тиньгаева,

председатель комитета по финансам , налоговой и кредитной политике Барнаула:

Принцип исполнимости судебных актов является конституционным, вступившие в силу решения суда являются обязательными для всех без исключения и подлежат неукоснительному исполнению.

Надежда Тиньгаева , председатель комитета по финансам , налоговой и кредитной политике Барнаула. БГД.

Общие параметры бюджета не изменятся, объясняет финансист, но надо перераспределить бюджетные средства и 5,309 млрд рублей направить на исполнение. При этом Счетная палата предлагает депутатам это предложение отклонить, сказала Тиньгаева.

Надежда Тиньгаева,

председатель комитета по финансам , налоговой и кредитной политике Барнаула:

Счетная палата Барнаула в своем заключении указала, что предполагаемое увеличение бюджетных ассигнований на исполнение решений судов за счет сокращения расходов на вопросы местного значения приведет к негативных последствиям: невозможности исполнения уже принятых обязательств, невыплате зарплаты, росту дебиторской задолженности, и как следствие — росту социальной напряженности.

Барнаульская городская дума , апрель 2019 года. БГД.

Предложите источники

Депутаты предложение мэрии отклонили и в этот раз: «Если решение будет исполнено, то город перестанет функционировать и выполнять обязательства», — сказала Галина Буевич.

Но решения принималось не без дискуссий. Елена Хрусталева, депутат от КПРФ, сказала, что надо найти деньги на переселение из аварийного жилья, на «не прятать голову в песок».

Елена Хрусталева,

депутат БГД от КПРФ:

Самое опасное — это когда горожане проживают в разрушающемся ветхом и аварийном жилье. Нельзя противопоставлять угрозу жизни жителям невозможности выплачивать им зарплаты. Считаю, что сумма, которая необходима на движение вопроса об аварийном жилье — 1,088 млрд рублей, может быть найдена, если только захотеть.

Но большинство депутатов ее призывы не поддержали. Общее мнение выразил, пожалуй, депутат Огнев.

Иван Огнев,

председатель комитета по законности и местному самоуправлению БГД:

Если кто-то предложит прорывные решения в части пополнения бюджета, а не сокращения расходов, как предложено, то все были бы только благодарны.

Динамика задолженности Барнаула по искам