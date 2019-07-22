Барнаульскому заводу «Модест», попавшему в коррупционный скандал, нашли нового директора

На барнаульском молочном заводе «Модест» появился новый руководитель. По информации altapress.ru, им стал Дмитрий Ширнин. Судя по всему, пока он будет работать с приставкой и.о. Прежний директор Антонида Устинова не уволена и находится на больничном.

Как стало известно altapress.ru, на рассмотрении краевых властей, в управлении которых находится завод, было несколько кандидатур руководителя завода. Выбор был сделан в пользу Дмитрия Ширнина, ранее возглавлявшего барнаульское предприятие «Сибирское подворье», которое специализируется на производстве плавленных сыров.

Имена других претендентов остались неизвестны.

19 июля Дмитрий Ширнин был представлен коллективу «Модеста».

Ранее в управлении пищевой промышленности сообщали, что о грядущей смене руководства ничего не известно и что утверждением директора, если он появится, будет заниматься минимущества.

Что происходит с Антонидой Устиновой?

Антонида Устинова. Олег Богданов

Как сообщил адвокат Вадим Киреев, в настоящий момент его подзащитная Антонида Устинова находится на больничном и проходит лечение. О том, что на завод придет новый руководитель, ее не извещали.

Рассмотрение уголовного дела по статье 290, ч. 6 УК РФ получение взятки за выбор поставщика товаров в особо крупном размере началось 22 июля.