Бесплатная юрпомощь, бюджет и митинги. Какие важные вопросы рассмотрели на сентябрьской сессии АКЗС

27 сентября состоялась 23-я сессия Алтайского краевого законодательного собрания. Вопросов традиционно накопилось много. Парламентарии обсудили закон о бесплатной юридической помощи, проведение митингов, а также скорректировали бюджет текущего года. Об этих и других важных решениях подробнее рассказываем в нашем материале.

Новое назначение

В начале сессии депутаты признали полномочия Константина Ежова, своего нового коллеги. Вакантный мандат появился в связи с досрочным прекращением полномочий депутата АКЗС Антона Васильева, которого в конце августа избрали на пост Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.

Константин Ежов возглавляет «Курорт Белокуриха». На выборах в Заксобрание в сентябре 2021 года возглавлял территориальную группу №14 (Белокуриха, Алтайский и Смоленский районы).

Новый депутат планирует работать в комитете по промышленности, предпринимательству и туризму и уже написал соответствующее заявление.

Корректировка бюджета

Объем доходов краевого бюджета увеличен на 6 млрд 289 млн рублей, его общая сумма составила 153 млрд 481 млн рублей. Изменение вызвано прогнозом роста поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также дополнительными безвозмездными поступлениями.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

Объем поступивших доходов, более 6 млрд рублей — это наши налоговые и неналоговые доходы: налог на прибыль, акцизы на нефтепродукты, что дает нам возможность и увеличить расходы, и сократить дефицит бюджета.

Александр Романенко. Фото: Пресс-служба Алтайского краевого законодательного собрания.

Расходы края выросли на 3 млрд 734 млн рублей. Такая цифра сложилась за счет дополнительных поступлений собственных доходов, перераспределения бюджетных ассигнований и межбюджетных трансфертов. В итоге объем расходов достигнет 177 млрд 857 рублей.

Дефицит же краевого бюджета, напротив, уменьшился на 2,5 млрд рублей и составит 24 млрд 376 млн рублей — это соответствует бюджетному законодательству.

Решение о корректировке приняли именно в сентябре, чтобы получатели могли полностью освоить дополнительные средства до конца года.

Более 2 млрд рублей из них направят на финансовую поддержку органам местного самоуправления, где необходимо решить вопросы местного значения и темы, связанные с зарплатой бюджетников.

600 млн рублей пойдут на увеличение расходов дорожного фонда. 300 млн рублей — на закупку дорожно-эксплуатационной техники.

На материальную помощь отдельным категориям граждан выделят 460 млн рублей, на соцподдержку в части оплаты ЖКХ — 235 млн рублей, на реализацию КАИП и капремонт социально значимых объектов — 290 млн рублей.

Сельское хозяйство в качестве поддержки получит дополнительные 226 млн рублей. На развитие физкультуры и спорта, а также на мероприятия в сфере образования направят по 60 млн рублей.

Это была уже третья корректировка региональной казны в 2023 году.

Жизнь и здоровье охотинспекторов

Деятельность охотинспекторов всегда связана с большим риском. Председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов отмечает, что за последние пять лет погибли двое инспекторов, еще десять человек получили травмы из-за нападения браконьеров.

Теперь же в полномочия регионального охотуправления войдет страхование жизни и здоровья государственных охотинспекторов. Под инициативу попадают 34 человека.

Сергей Серов,

председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии:

Комитет с 2011 года инициировал обсуждение этой темы на федеральном уровне. В результате дополнительные социальные гарантии приняты на федеральном, а теперь и на краевом уровне тоже.

Сергей Серов. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого законодательного собрания.

Средства на страховку будут выделяться из федерального бюджета, дополнительные затраты от края не потребуются.

Бесплатная юридическая помощь

Один из проектов, связанных с изменениями в федеральном законодательстве и рассмотренных на сессии — бесплатная юрпомощь.

Изменения расширили объемы бесплатной юрпомощи. Ее будут оказывать в виде составления разного рода правовых документов, правового консультирования, а также представления интересов в судах, государственных и муниципальных органах и прочих организациях.

На нее смогут рассчитывать семьи с доходом ниже прожиточного минимума, люди с инвалидностью, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях лица.

Кроме того, под защитой окажутся интересы участников СВО и членов их семей, а также представители значимых для государства профессий – врачи и учителя.

Денис Голобородько,

заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению:

Концепция закона не меняется, происходит его систематизация. Сохраняются все механизмы оказания бесплатной юридической помощи с некоторым расширением функционала.

Денис Голобородько. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого законодательного собрания.

Митинги и демонстрации

Еще один проект касается проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования на территории региона.

Изменения в этом пункте законодательства Алтайского края уже собирались вынести на обсуждение в апрельской сессии, однако вопрос сняли с повестки из-за возникших разногласий.

Наконец на этой сессии решением большинства в законе официально уточнили два момента. Во-первых, лицам, являющимся иностранными агентами, запрещено организовывать публичные мероприятия.

Во-вторых, расширился список мест, в которых нельзя проводить митинги, демонстрации и подобные виды деятельности на территории края. В него вошли здания речного, ж/д, автовокзала, аэропорта; здания и территории школ, вузов, больниц; организаций социальной защиты; детские и спортивные площадки, здания органов публичной власти и территории этих зданий, объекты жизнеобеспечения.

Решение обусловлено изменениями федерального законодательства.

Стоимость патента для иностранцев

На сессии также принято решение скорректировать коэффициент, который влияет на стоимость патента для иностранных граждан.

Трудовой патент — это документ, дающий разрешение на работу иностранцам, которые приехали в Россию в безвизовом порядке.

При вычислении его стоимости используется региональный коэффициент, отражающий особенности местного рынка труда, который теперь увеличили с 1,95 до 2,1.

Таким образом, в 2024 году итоговая стоимость патента составит 6 124 рубля, что позволит уравнять эту сумму с размером налога на доходы физлиц, высчитываемого по ставке 13% от среднего уровня зарплаты в крае.

Новое полномочие

На сессии впервые реализовалось новое полномочие по приглашению глав муниципалитетов.

Перед парламентариями с обстоятельным докладом выступил глава Каменского района Иван Панченко, рассказав о деятельности администрации.

Такое право край получил после принятия федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который отразился и на Алтайском крае.

До этого в рамках контрольных функций депутаты могли заслушать на сессии руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти либо пригласить на Правительственный час представителя Правительства Алтайского края.

Депутаты заранее направили главе Каменского района вопросы о подготовке к зиме, состоянии объектов инфраструктуры, транспортном обслуживании населения.