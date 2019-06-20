Бывший арендатор парка «Изумрудный» выиграл судебный спор с краевым ведомством

Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил требования компании «Лидер», последнего арендатора парка «Изумрудный», к Алтайкрайимуществу. Согласно решению судьи, ведомство обязано принять у компании участок под парком «Изумрудный». Еще одно его требование — убрать находящиеся в парке движимые и недвижимые объекты — наоборот, осталось без удовлетворения. Однако решение судьбы многострадального парка может затянуться.

Требовало убрать за собой

Барнаульская компания «Лидер», вырубившая в «Изумрудном» более 500 деревьев, стала арендатором участка под парком в августе 2016 года. А 31 октября 2018 года договор аренды с «Лидером» расторгли.

Но после формального расторжения договора краевое управление имущественных отношений отказалось принять участок по акту в собственность региона и требовало освободить его от находящихся там объектов.

Со своей стороны представитель «Лидера» утверждал: на участке нет его имущества, с момента расторжения договора компания не использует участок. В ходе этого же суда он подал встречный иск. И потребовал от ведомства забрать участок и подписать акт приема-передачи.

Парк «Изумрудный». 2018 год. Анна Зайкова

Что требовало Алтайкрайимущество?

В октябре 2018 года специалист управления проинспектировал парк и составил список находящегося там имущества, которое требовалось убрать.

В список вошел забор (частично металлический и бетонный), пруд и аттракционы, различные здания (склад, кинобудка и другие), кассы, будки, летний бассейн, скалодром, сооружения для хранения инвентаря, бетонные блоки и т. п.

В алтайкрайимуществе считали, что «Лидер» должен был снести объекты и вывезти (какие именно — ведомство не указало). Только после этого ведомство готово было принять участок.

Парк «Изумрудный». 2018 год. Анна Зайкова

Кто владелец объектов?

В ходе разбирательства часть собственников все же обнаружились. Это физические и юридические лица.

К примеру, трансформаторная подстанция, как оказалось, принадлежит Барнаулу. Склад — Виктору Логиновскому. Аттракцион «Круговой обзор» — Станиславу Иконникову. Гараж со слесарной мастерской — «Парку культуры и отдыха «Октябрьский». Бассейн — фирме «Лэнд 24».

Тем не менее, краевое ведомство от требований к «Лидеру» убрать имущество не отказалось.

Парк «Изумрудный». 2018 год. Анна Зайкова

Туманное прошлое

Арендатор должен вернуть участок в том виде, в каком он еще в 2002 году передавался в аренду. Но выяснить, в каком состоянии был парк 17 лет назад, на суде не удалось — документов ни одна из сторон не представила.

В итоге судья решил удовлетворить иск «Лидера» и отказал Алтайкрайимуществу. Краевое ведомство обязано принять участок по акту приема-передачи в трехдневный срок с момента вступления в силу решения суда.

Решение вынесено 10 июня, полное определение арбитража в картотеке появилось только 19-го числа (датировано 18 июня). Пока не ясно, будут ли его оспаривать чиновники.

Парк «Изумрудный». 2018 год. Анна Зайкова

Туманное будущее

Ранее глава Алтайкрайимущества Елена Зинкова заявила, что этот судебный процесс не тормозит действий в отношении парка и участок готовят к проведению аукциона. Но пока никаких заявлений о том, как протекает процесс подготовки, ею не сделаны.

Представитель компании, арендовавшей участок до августа 2016 года, Павел Тулин полагает, что на урегулирование отношений с собственниками имущества может уйти еще полгода.

«Нужно найти собственников и либо потребовать от них освободить участок от размещенных на нем объектов, либо заключить с ними договор аренды, а там есть еще и спорные объекты, собственность на которые не установлена», — сказал Павел Тулин.

Сегодня за парком потихоньку ухаживает городская администрация — вывозит мусор.

В барнаульском парке культуры и отдыха Меланжевого комбината ( ныне парк «Изумрудный»). опубликовано Виталием Коньшиным на designall.ucoz.ru

История перехода парка «Изумрудный» из рук в руки