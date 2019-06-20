Бывший арендатор парка «Изумрудный» выиграл судебный спор с краевым ведомством

Требовало убрать за собой
Барнаульская компания «Лидер», вырубившая в «Изумрудном» более 500 деревьев, стала арендатором участка под парком в августе 2016 года. А 31 октября 2018 года договор аренды с «Лидером» расторгли.
Но после формального расторжения договора краевое управление имущественных отношений отказалось принять участок по акту в собственность региона и требовало освободить его от находящихся там объектов.
Со своей стороны представитель «Лидера» утверждал: на участке нет его имущества, с момента расторжения договора компания не использует участок. В ходе этого же суда он подал встречный иск. И потребовал от ведомства забрать участок и подписать акт приема-передачи.
Что требовало Алтайкрайимущество?
В октябре 2018 года специалист управления проинспектировал парк и составил список находящегося там имущества, которое требовалось убрать.
В список вошел забор (частично металлический и бетонный), пруд и аттракционы, различные здания (склад, кинобудка и другие), кассы, будки, летний бассейн, скалодром, сооружения для хранения инвентаря, бетонные блоки и т. п.
В алтайкрайимуществе считали, что «Лидер» должен был снести объекты и вывезти (какие именно — ведомство не указало). Только после этого ведомство готово было принять участок.
Кто владелец объектов?
В ходе разбирательства часть собственников все же обнаружились. Это физические и юридические лица.
К примеру, трансформаторная подстанция, как оказалось, принадлежит Барнаулу. Склад — Виктору Логиновскому. Аттракцион «Круговой обзор» — Станиславу Иконникову. Гараж со слесарной мастерской — «Парку культуры и отдыха «Октябрьский». Бассейн — фирме «Лэнд 24».
Тем не менее, краевое ведомство от требований к «Лидеру» убрать имущество не отказалось.
Туманное прошлое
Арендатор должен вернуть участок в том виде, в каком он еще в 2002 году передавался в аренду. Но выяснить, в каком состоянии был парк 17 лет назад, на суде не удалось — документов ни одна из сторон не представила.
В итоге судья решил удовлетворить иск «Лидера» и отказал Алтайкрайимуществу. Краевое ведомство обязано принять участок по акту приема-передачи в трехдневный срок с момента вступления в силу решения суда.
Решение вынесено 10 июня, полное определение арбитража в картотеке появилось только 19-го числа (датировано 18 июня). Пока не ясно, будут ли его оспаривать чиновники.
Туманное будущее
Ранее глава Алтайкрайимущества Елена Зинкова заявила, что этот судебный процесс не тормозит действий в отношении парка и участок готовят к проведению аукциона. Но пока никаких заявлений о том, как протекает процесс подготовки, ею не сделаны.
Представитель компании, арендовавшей участок до августа 2016 года, Павел Тулин полагает, что на урегулирование отношений с собственниками имущества может уйти еще полгода.
«Нужно найти собственников и либо потребовать от них освободить участок от размещенных на нем объектов, либо заключить с ними договор аренды, а там есть еще и спорные объекты, собственность на которые не установлена», — сказал Павел Тулин.
Сегодня за парком потихоньку ухаживает городская администрация — вывозит мусор.
История перехода парка «Изумрудный» из рук в руки
1991−2002 годы. Парком занималось муниципальное предприятие «Парк культуры и отдыха «Октябрьский». Его учредителями были комитеты по культуре и по управлению муниципальной собственностью Барнаула. Предприятие ликвидировали.
2002 год. Сделана попытка развивать парк на условиях муниципально-частного партнерства. Его передали в аренду ОАО «Парк культуры и отдыха «Октябрьский»». 49% принадлежало фирме «Алтай-Пир» (учредитель Сергей Бергер), 51% - комитету по муниципальной собственности. Однако парк оставался убыточным, несмотря на попытки его развивать.
2005 год. Акции Сергея Бергера выкупил предприниматель Павел Тулин. Но к 2012 году выйти на безубыточность парку так и не удалось.
2012 год. Права и обязанности арендатора переданы от акционерного общества к «ОООшке» с тем же названием — «Парк культуры и отдыха «Октябрьский», подконтрольное Тулину, по договору перенайма. Акционерное общество обанкротилось.
2016 год, август. Права и обязанности арендатора перешли к компании «Лидер», близкой, по сведениям altapress.ru, к строителю Рихарду Фалеру.
2018 год, октябрь. Договор аренды с «Лидером» расторгнут.