Бывший топ-менеджер разорившегося алтайского банка заявил о фальсификации доказательств

Один из бывших топ-менеджеров «Тальменка-банка» Олег Семкичев заявил о фальсификации доказательств, пишет ИА Regnum.

С Семкичева и еще пяти его коллег конкурсный управляющий пытается взыскать более 2,4 млрд рублей по делу о банкротстве банка.

Требование о привлечении к субсидиарной ответственности пока не рассмотрено.

В рамках этого же дела бывший топ-менеджер подал «заявление о фальсификации доказательств, в котором он указал на недостоверность подписей, выполненных от его имени в индивидуальных условиях потребительского кредита» от 2016 года и графике погашения кредита.

Заявитель попросил «исключить указанные документы из числа доказательств».

Напомним, 3 марта 2017 года Арбитражный суд Алтайского края признал «Тальменка-банк» банкротом.

Некоторое время управляющим банком в Барнауле был Александр Босяк, который перешел в него работать из госсистемы поддержки предпринимательства.

Тальменка банк. Анна Зайкова

Сообщалось, что банк выдавал кредиты предположительно несуществующим компаниям, а накануне отзыва лицензии выдал крупные (возможно, заведомо невозвратные) кредиты топ-менеджеру и совладельцу (на 500 млн рублей), а также одному юрлицу (на 100 млн рублей).

В дальнейшем выяснилось, что банк еще и принял от граждан 1,2 тыс. забалансовых вкладов на сумму в 1,5 млрд рублей. То есть люди приносили деньги, а их не учитывали в электронной банковской системе. Конкурсный управляющий в ходе процедуры банкротства выявил недостачу на 10 млн рублей.