Бизнес-омбудсмен объяснил, какие новшества заставят раскошелиться алтайских предпринимателей в 2021 году

Несмотря на декларируемое государством стремление уменьшить административную нагрузку на бизнес, новые правила продолжают вступать в силу. Их исполнение требует от предпринимателей новых затрат, а неисполнение — уплаты штрафов. О таких новшествах в 2021 году рассказал Андрей Осипов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае.

Маркировка молочной продукции

Тысячи предпринимателей края затронет введение обязательной маркировки молочной продукции в 2021 году. Касается она не только молокозаводов, сыроделов и производителей мороженого — но и розничной торговли, рассказал Андрей Осипов. Причем даже самой мелкой, сельской.

Производителям надо будет наносить на каждую упаковку или единицу товара код системы «Честный знак» (система «Меркурий» при этом не отменяется). А торговле — сканировать код при приеме товара от поставщика и на кассе.

«Государство пытается навести порядок и борется с фальсификатом», — объяснил уполномоченный по защите прав предпринимателей .

Но для предпринимателей это оборачивается новыми затратами. И без них никак нельзя.

Молоко. Altapress.ru

Затраты кусаются

Производитель мороженого «Алтайхолод» оценил свои затраты на подготовку к маркировке в 50−60 млн рублей. Сыроварни — в 400 тыс. рублей. Затраты одного только магазина могут составить 50 тыс. рублей или больше, пояснил Андрей Осипов.

Маркировка мороженого и сыров станет обязательной с 1 июня. Остальной продукции — несколько позже (с 1 сентября и 1 декабря). Бизнес-омбудсмен рассказал, что надеется добиться освобождения от этого хотя бы маленьких магазинов из сельской местности. Но пока решения нет.

И в обход новых требований ни производить продукцию (подлежащую обязательной маркировке), ни торговать ею будет нельзя. Не хотите маркировать — заплатите штраф.

«Алтайхолод». barnaul.org.

Производство без маркировки штрафы на организацию — 50−100 тыс. рублей;

штраф на должностное лицо — 5−10 тыс. рублей. Продажа , хранение и перевозка без передачи сведений в систему маркировки штраф на организацию — 50−300 тыс. рублей;

штраф на должностное лицо — 5−10 тыс. рублей;

штраф на физлицо — 2−4 тыс. рублей. Источник: Консультант плюс.

Кстати, один маркировочный код стоит в «Честном знаке» 60 копеек.

Маркировка в системе «Честный знак». честныйзнак. рф

Маркировка других товаров

Обязательная маркировка изделий легкой промышленности уже вступила в силу с 1 января 2021 года. Но есть проблема с нанесением кодов на остатки, купленные ранее. По словам Андрея Осипова, последний день маркировки остатков продлили до 1 мая.

В будущем же, вероятно, обяжут наносить коды на упаковки пива и воды. Эксперимент по добровольной маркировке упакованной воды заканчивается 1 июня.

А с пивом он только начался и продлится до 31 августа. После окончания экспериментов и будет принято решение, вводить ли требование или нет и когда. По данным издания «Ведомости», дело идет к маркировке дезинфицирующих средств.

Андрей Осипов , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае , Анна Зайкова.

Введение маркировки новой продукции потребует как минимум обновления программного обеспечения. И новых затрат.

Штрафы на рынках и в общепите

Как уже сообщал altapress.ru, налоговики приступили к реализации проектов по легализации доходов в общепите и на рынках.

По словам Андрея Осипова, сотрудники ФНС уже прошлись по рынкам без предупреждения. И всем, кто обязан иметь кассы, но не имеет, дали месяц на исправление.

Партия перчаток и дезинфицирующих средств. пресс-служба Алтайской таможни

«В общественном питании большинство работают официально, безналичный оборот в разы превышает наличный. Но на рынках есть немало тех, кто по закону должен иметь контрольно-кассовую технику, но не имеет», — сказал Осипов.

Продукты. Рынок. unsplash.com

Наказания за неприменение кассовой техники оговорены в статье 14.5 КоАП. Штрафы за это тоже могут оказаться пренеприятными.

На должностное лицо — не менее 10 тыс. рублей.

На юрлицо — не менее 30 тыс. рублей.

А в случае повторного и крупного нарушения должностное лицо могут дисквалифицировать на 1−2 года, а работу ИП и юрлиц могут приостановить на срок до 90 суток.

Штрафы. Павел Водопьянов

Надзорные каникулы — время для подготовки

Алтайский бизнес-омбудсмен напомнил, что на 2021 год продлили мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Хотя и не на все — исключений немало. Но вполне возможно, что 2021 год будет последним «каникулярным», и с 2022 года проверки начнутся.

И бизнесу надо готовиться к тому, что в 2022 могут прийти сотрудники МЧС и посмотреть, есть ли у них пожарная сигнализация, где она с пожарным оповещателем, — сказал Андрей Осипов.

Кстати, 1 марта вступили в силу новые правила противопожарного режима. Важные новшества для себя там найдут предприниматели многих сфер.

Площадка ГУ МЧС по Алтайскому краю на Дне города-2019. Ирина Пергаева , altapress.ru

Штраф для ИП , продавцов гаджетов и владельцев гостиниц

С 1 января 2021 года запрещено предоставлять гостиничные услуги без свидетельства о присвоении гостинице категории, а также использование в рекламе категории, не соответствующей свидетельству. Получение категории — сложный процесс, сообщает правовой сайт «Гарант».

А вот наказание за нарушения — простой: должностным лицам грозит штраф 30−50 тыс. рублей, юрлицам — от 1/40 до 1/25 выручки за предшествующий календарный год.

Плавучая гостиница. Авито.

С 1 февраля 2021 года все ИП обязаны указывать в кассовом чеке не только дату, время расчета и сумму и наименование, но и количество и цену каждой позиции товара (услуги).

За несоблюдение грозит наказание по части 4 статьи 14.5 КоАП — предупреждение или штраф. На должностных лиц — 1,5−3 тыс. рублей. на юрлиц — 5−10 тыс. рублей.

А еще с 1 июля за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров и цифровых телевизоров без предустановленного российского программного обеспечения продавцам грозят штрафы: для должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс., а для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

В общем, мало не покажется. Дешевле не нарушать.