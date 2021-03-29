Бизнес-омбудсмен объяснил, какие новшества заставят раскошелиться алтайских предпринимателей в 2021 году

Маркировка молочной продукции
Тысячи предпринимателей края затронет введение обязательной маркировки молочной продукции в 2021 году. Касается она не только молокозаводов, сыроделов и производителей мороженого — но и розничной торговли, рассказал Андрей Осипов. Причем даже самой мелкой, сельской.
Производителям надо будет наносить на каждую упаковку или единицу товара код системы «Честный знак» (система «Меркурий» при этом не отменяется). А торговле — сканировать код при приеме товара от поставщика и на кассе.
«Государство пытается навести порядок и борется с фальсификатом», — объяснил уполномоченный по защите прав предпринимателей .
Но для предпринимателей это оборачивается новыми затратами. И без них никак нельзя.
Затраты кусаются
Производитель мороженого «Алтайхолод» оценил свои затраты на подготовку к маркировке в 50−60 млн рублей. Сыроварни — в 400 тыс. рублей. Затраты одного только магазина могут составить 50 тыс. рублей или больше, пояснил Андрей Осипов.
Маркировка мороженого и сыров станет обязательной с 1 июня. Остальной продукции — несколько позже (с 1 сентября и 1 декабря). Бизнес-омбудсмен рассказал, что надеется добиться освобождения от этого хотя бы маленьких магазинов из сельской местности. Но пока решения нет.
И в обход новых требований ни производить продукцию (подлежащую обязательной маркировке), ни торговать ею будет нельзя. Не хотите маркировать — заплатите штраф.
Производство без маркировки
- штрафы на организацию — 50−100 тыс. рублей;
- штраф на должностное лицо — 5−10 тыс. рублей.
Продажа, хранение и перевозка без передачи сведений в систему маркировки
- штраф на организацию — 50−300 тыс. рублей;
- штраф на должностное лицо — 5−10 тыс. рублей;
- штраф на физлицо — 2−4 тыс. рублей.
Источник: Консультант плюс.
Кстати, один маркировочный код стоит в «Честном знаке» 60 копеек.
Маркировка других товаров
Обязательная маркировка изделий легкой промышленности уже вступила в силу с 1 января 2021 года. Но есть проблема с нанесением кодов на остатки, купленные ранее. По словам Андрея Осипова, последний день маркировки остатков продлили до 1 мая.
В будущем же, вероятно, обяжут наносить коды на упаковки пива и воды. Эксперимент по добровольной маркировке упакованной воды заканчивается 1 июня.
А с пивом он только начался и продлится до 31 августа. После окончания экспериментов и будет принято решение, вводить ли требование или нет и когда. По данным издания «Ведомости», дело идет к маркировке дезинфицирующих средств.
Введение маркировки новой продукции потребует как минимум обновления программного обеспечения. И новых затрат.
Штрафы на рынках и в общепите
Как уже сообщал altapress.ru, налоговики приступили к реализации проектов по легализации доходов в общепите и на рынках.
По словам Андрея Осипова, сотрудники ФНС уже прошлись по рынкам без предупреждения. И всем, кто обязан иметь кассы, но не имеет, дали месяц на исправление.
«В общественном питании большинство работают официально, безналичный оборот в разы превышает наличный. Но на рынках есть немало тех, кто по закону должен иметь контрольно-кассовую технику, но не имеет», — сказал Осипов.
Наказания за неприменение кассовой техники оговорены в статье 14.5 КоАП. Штрафы за это тоже могут оказаться пренеприятными.
- На должностное лицо — не менее 10 тыс. рублей.
- На юрлицо — не менее 30 тыс. рублей.
А в случае повторного и крупного нарушения должностное лицо могут дисквалифицировать на 1−2 года, а работу ИП и юрлиц могут приостановить на срок до 90 суток.
Надзорные каникулы — время для подготовки
Алтайский бизнес-омбудсмен напомнил, что на 2021 год продлили мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Хотя и не на все — исключений немало. Но вполне возможно, что 2021 год будет последним «каникулярным», и с 2022 года проверки начнутся.
И бизнесу надо готовиться к тому, что в 2022 могут прийти сотрудники МЧС и посмотреть, есть ли у них пожарная сигнализация, где она с пожарным оповещателем, — сказал Андрей Осипов.
Кстати, 1 марта вступили в силу новые правила противопожарного режима. Важные новшества для себя там найдут предприниматели многих сфер.
Штраф для ИП, продавцов гаджетов и владельцев гостиниц
С 1 января 2021 года запрещено предоставлять гостиничные услуги без свидетельства о присвоении гостинице категории, а также использование в рекламе категории, не соответствующей свидетельству. Получение категории — сложный процесс, сообщает правовой сайт «Гарант».
А вот наказание за нарушения — простой: должностным лицам грозит штраф 30−50 тыс. рублей, юрлицам — от 1/40 до 1/25 выручки за предшествующий календарный год.
С 1 февраля 2021 года все ИП обязаны указывать в кассовом чеке не только дату, время расчета и сумму и наименование, но и количество и цену каждой позиции товара (услуги).
За несоблюдение грозит наказание по части 4 статьи 14.5 КоАП — предупреждение или штраф. На должностных лиц — 1,5−3 тыс. рублей. на юрлиц — 5−10 тыс. рублей.
А еще с 1 июля за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров и цифровых телевизоров без предустановленного российского программного обеспечения продавцам грозят штрафы: для должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс., а для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.
В общем, мало не покажется. Дешевле не нарушать.