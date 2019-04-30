Два объединения малого и среднего бизнеса — «Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли — резко раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, которые предполагают, что небольшие торговые точки не смогут применять ЕНВД и патенты, если станут торговать маркированными товарами. Об этом сообщает РБК .

Что предлагает Минфин?

Текст законопроекта Минфин опубликовал в марте. В частности, министерство предлагает лишить продавцов товаров, которые подлежат маркировке, возможности использовать специальные налоговые режимы — Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты. Если предприниматель начнет продавать такие товары, он утратит право применять спецрежим.

Тем временем именно эти режимы позволяют малым предприятиям сократить налоговую нагрузку.

Какие товары маркируются?

Маркировке в России подвергается все больше товаров. С августа 2016 года ей подлежат меховые изделия, позже стартовала добровольная маркировка лекарств (с 2020 станет обязательной). С 2019 года началась обязательная маркировка ювелирных изделий, табачной продукции.

С 1 декабря начнется маркировка верхней одежды и других предметов гардероба, постельного белья и полотенец, духов, фотокамер (кроме кинокамер) и вспышек, шин и пневматических резиновых покрышек. С 2020 года маркироваться будет вся обувь.

Обувь и мех CCO.

Чего боится бизнес?

Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе. По расчетам Ассоциации малоформатной торговли, при переходе с ЕНВД и патентов на упрощенную систему налогообложения (УСН) «налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю».

Потери в прибыли индивидуального предпринимателя составят от 23 до 109% в зависимости от товарооборота, следует из данных «Опоры России».

«Указанный запрет недопустим, так как он существенно ухудшит положение налогоплательщиков, занимающихся розничной торговлей маркируемыми товарами народного потребления (вся обувь, отдельные виды одежды и т.д.), особенно в том случае, если они одновременно с маркируемыми товарами реализуют товары, не подлежащие маркировке», — пишет в письме главе Минфина Антону Силуанову президент «Опоры России» Александр Калинин.

При переходе на общую или упрощенную систему налогообложения у предпринимателей увеличится объем налоговой отчетности, что противоречит целям нацпроекта по развитию малого бизнеса, предупреждает Ассоциация мелкорозничной торговли

Сельские магазины выживают , потому что торгуют всем — от соли до ювелирных изделий. Анна Зайкова

В ассоциации считают, что запрет приведет к росту незаконного оборота товаров и замедлению выхода нелегального бизнеса из тени.

«Закрытие малых форматов торговли ослабит конкуренцию, приведет к росту цен для конечных потребителей, закрытию малых производств, для которых малые торговые форматы являются единственным каналом сбыта, породит безработицу, даст импульс для развития теневой экономики», — категорична Ассоциация мелкорозничной торговли.

Почему идея может быть полезна?

Гендиректор Национального обувного союза Наталья Демидова, напротив, оценивает предложение Минфина положительно. Введение маркировки позволит создать систему учета рынка и увидеть переход товаров от одной структуры к другой, в том числе выявить компании, которые дробят свой бизнес и уходят таким образом от уплаты налогов, поясняет Демидова. У добросовестных участников рынка проблем не возникнет, уверена она.