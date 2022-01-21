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Экономика

Бизнес просит кабмин списать льготные кредиты

«Опора России» попросила Минэкономразвития (МЭР) списать кредиты бизнесу по программе льготного кредитования предприятиям, сохранившим от 90% рабочих мест.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

Эту инициативу озвучил президент бизнес-объединения Александр Калинин в письме главе Минэкономики Максиму Решетникову, сообщает ТАСС.

В «Опоре России» опасаются, что компаниям, обязавшимся сохранить 90% рабочих мест в рамках программы, грозят «неблагоприятные экономические последствия» из-за ухудшения ситуации с пандемией.

Это также может сказаться на возможностях бизнеса «выполнять социальные обязательства наряду с обязанностью по возврату кредита», считает Калинин, пишет bfm.ru.

Программа льготного кредитования ФОТ 3.0 действовала в марте-июле 2021 года. Участвовавшие в ней компании из 17 отраслей могли получить льготные займы под 2%.

Между тем на Алтае в кризисный 2021 год бизнес заплатил в 1,5 раза больше налогов, чем в годы хорошие.

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