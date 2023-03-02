2 марта
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Экономика

Бизнес-сообщество настороженно отнеслось к предложению возводить ларьки у ТЦ

Минпромторг России предложил малому и среднему бизнесу открывать торговые точки — киоски — у торговых центров.

В Барнауле сравняли с землей киоск, построенный незаконно.
В Барнауле сравняли с землей киоск, построенный незаконно.
Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю

Бизнес-сообщество отнеслось осторожно к инициативе ведомства, «Коммерсантъ». <Менее 50% видят перспективы в этой инициативе, следует из результатов опроса GEO.Platforma.>

Причины — высокая конкуренция, проблемы с получением разрешений со стороны регулирующих органов, сложности с поставщиками, указывает Lenta.ru.

По мнению участников рынка, существуют риски повторения кампании 2015−2016 годов по сносу торговых киосков. Немаловажно — формат киосков будет востребован не круглый год, а только в летний период.

Ранее голодные мародеры вскрыли киоск в Барнауле ради шоколадок и газировки. Также в Барнауле освободили от киосков территорию будущего сквера.

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