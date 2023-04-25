Сегодня на рынке представлено большое количество торгового оборудования, имеющего отличия в функционале, габаритах, особенностях эксплуатации. Это осложняет и без того непростой выбор предпринимателей, а особенно новичков в этом деле. Специалисты компании «ПРОКС» отвечают на важные вопросы о том, как правильно выбранное торговое оборудование может упростить ведение бизнеса.

— На что следует ориентироваться в первую очередь , выбирая торговое оборудование?

— Все зависит от требований и предпочтений клиента. Стоит учитывать, какие процессы уже настроены в компании, а что нужно доработать, чтобы вся схема автоматизации сработала в плюс и увеличила прибыль. Кому-то нужно реализовывать маркированный товар, кому-то вести учет товара или привести в порядок склад. Нашим клиентам мы советуем проверенных временем производителей оборудования — это фирмы «АТОЛ» или «Эвотор». Специалисты компании «ПРОКС» тестируют все оборудование, поэтому мы с уверенностью предлагаем клиентам онлайн-кассы, которые интегрируются с товароучетными программами, а также с терминалами сбора данных и другим торговым оборудованием.

Вместе с клиентом мы выясняем, какие конкретные задачи оно должно решать, ведь зачастую представления предпринимателей в этом вопросе расплывчаты, и необходима помощь специалистов. Чтобы выявить, какие именно процессы уже запущены в компании, мы проводим клиентам показ каждого оборудования и демонстрируем его возможности.

Правильно выбранное торговое оборудование может упростить ведение бизнеса. Фото предоставлено компанией ПРОКС.

— А насколько важно , с вашей точки зрения , дать клиенту понимание того , какой именно кассовый аппарат ему нужен?

— Это ключевой момент, ведь в конечном счете клиент приобретает не просто устройство, а целую систему по автоматизации бизнеса. Через личный кабинет можно контролировать продажи, формировать закуп товаров, печатать этикетки и ценники со штрих-кодом, вести базу клиентов, а также выстраивать систему скидок. В общем, работать на высоком уровне и сделать так, чтобы бизнес пошел в гору. Кроме того, у многих клиентов есть возможность протестировать выбранное оборудование у себя на рабочем месте. И если все устраивает — его можно сразу приобрести, а наша команда поможет с установкой, настройкой, обучением и сопровождением.

— Есть ли какое-то универсальное предложение?

— Не так давно на рынок вышла модель кассового аппарата Эвотор Power, и многие называют его универсальным, подходящим под любую сферу бизнеса. Power громко заявил о себе. Это смарт-терминал с функцией фискального регистратора, который может выступать базой для Pos-системы. Сегодня это самый мощный кассовый аппарат из линейки «Эвотор». Особенно мы советуем рассмотреть выбор этой онлайн-кассы представителям «молодого» бизнеса, которые только в начале пути, но имеют большие амбиции.

Смарт-терминал работает со своим программным обеспечением, а также имеет возможность работать с массой приложений для контроля рабочего процесса директором и упрощения работы кассира. Они помогут настроить систему лояльности и интеграцию с 1С, вести подробный товарный учет, подключить оплату по QR-коду. В личном кабинете доступны все показатели: выручка, прибыль, средний чек, рейтинг кассиров, самые популярные товары. Некоторые модели имеют встроенный эквайринговый терминал.

Правильно выбранное торговое оборудование может упростить ведение бизнеса. Фото предоставлено компанией ПРОКС.

— Что в итоге получает человек , сделавший выбор в пользу Эвотор Power?

— Предлагаем рассмотреть на примере нашего клиента, который начал бизнес с открытия одной точки зоомагазина. Он установил Эвотор Power* и на начальном этапе работал с кассой в режиме смарт-терминала. Но дела быстро пошли в гору, и чтобы упростить ведение бизнеса, было принято решение использовать все возможности кассы.

Когда позиций товара стало появляться все больше и больше, клиент установил приложение из магазина Эвотор — «Управление ассортиментом», а для облегчения процесса инвентаризации, мы предложили приобрести терминал сбора данных. Для увеличения продаж на торговой точке был установлен дополнительный монитор и приложение «Реклама на экране покупателя» — это карусель баннеров или видеороликов. На чеке разместили рекламу и актуальные акции, что в итоге тоже увеличило товарооборот.

Эвотор Power легко адаптируется под растущие потребности бизнеса. В ближайшее время клиент планирует открытие еще нескольких торговых точек, и как следствие, покупку программы 1С. Далее мы переведем смарт-терминал в режим фискального регистратора и сможем интегрировать его с товароучетной системой.

Вот так бизнес растет, а касса не меняется, — вот главная особенность Эвотор Power. Это доступно каждому клиенту «ПРОКС», который получит не просто оборудование, но и помощь по работе с ним, гарантированное обслуживание, а в будущем сможет подключить программы-помощники, которые выведут бизнес на новый уровень!

* Эвотор сила.

Компания ПРОКС. Фото предоставлено компанией ПРОКС.

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