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Экономика

Бизнес в удовольствие — с правильно выбранным торговым оборудованием

Сегодня на рынке представлено большое количество торгового оборудования, имеющего отличия в функционале, габаритах, особенностях эксплуатации. Это осложняет и без того непростой выбор предпринимателей, а особенно новичков в этом деле. Специалисты компании «ПРОКС» отвечают на важные вопросы о том, как правильно выбранное торговое оборудование может упростить ведение бизнеса.

Правильно выбранное торговое оборудование может упростить ведение бизнеса.
Правильно выбранное торговое оборудование может упростить ведение бизнеса.
Фото предоставлено компанией ПРОКС.

— На что следует ориентироваться в первую очередь, выбирая торговое оборудование?

— Все зависит от требований и предпочтений клиента. Стоит учитывать, какие процессы уже настроены в компании, а что нужно доработать, чтобы вся схема автоматизации сработала в плюс и увеличила прибыль. Кому-то нужно реализовывать маркированный товар, кому-то вести учет товара или привести в порядок склад. Нашим клиентам мы советуем проверенных временем производителей оборудования — это фирмы «АТОЛ» или «Эвотор». Специалисты компании «ПРОКС» тестируют все оборудование, поэтому мы с уверенностью предлагаем клиентам онлайн-кассы, которые интегрируются с товароучетными программами, а также с терминалами сбора данных и другим торговым оборудованием.

Вместе с клиентом мы выясняем, какие конкретные задачи оно должно решать, ведь зачастую представления предпринимателей в этом вопросе расплывчаты, и необходима помощь специалистов. Чтобы выявить, какие именно процессы уже запущены в компании, мы проводим клиентам показ каждого оборудования и демонстрируем его возможности.

Правильно выбранное торговое оборудование может упростить ведение бизнеса.
Правильно выбранное торговое оборудование может упростить ведение бизнеса.
Фото предоставлено компанией ПРОКС.

— А насколько важно, с вашей точки зрения, дать клиенту понимание того, какой именно кассовый аппарат ему нужен?

— Это ключевой момент, ведь в конечном счете клиент приобретает не просто устройство, а целую систему по автоматизации бизнеса. Через личный кабинет можно контролировать продажи, формировать закуп товаров, печатать этикетки и ценники со штрих-кодом, вести базу клиентов, а также выстраивать систему скидок. В общем, работать на высоком уровне и сделать так, чтобы бизнес пошел в гору. Кроме того, у многих клиентов есть возможность протестировать выбранное оборудование у себя на рабочем месте. И если все устраивает — его можно сразу приобрести, а наша команда поможет с установкой, настройкой, обучением и сопровождением.

— Есть ли какое-то универсальное предложение?

— Не так давно на рынок вышла модель кассового аппарата Эвотор Power, и многие называют его универсальным, подходящим под любую сферу бизнеса. Power громко заявил о себе. Это смарт-терминал с функцией фискального регистратора, который может выступать базой для Pos-системы. Сегодня это самый мощный кассовый аппарат из линейки «Эвотор». Особенно мы советуем рассмотреть выбор этой онлайн-кассы представителям «молодого» бизнеса, которые только в начале пути, но имеют большие амбиции.

Смарт-терминал работает со своим программным обеспечением, а также имеет возможность работать с массой приложений для контроля рабочего процесса директором и упрощения работы кассира. Они помогут настроить систему лояльности и интеграцию с 1С, вести подробный товарный учет, подключить оплату по QR-коду. В личном кабинете доступны все показатели: выручка, прибыль, средний чек, рейтинг кассиров, самые популярные товары. Некоторые модели имеют встроенный эквайринговый терминал.

Правильно выбранное торговое оборудование может упростить ведение бизнеса.
Правильно выбранное торговое оборудование может упростить ведение бизнеса.
Фото предоставлено компанией ПРОКС.

— Что в итоге получает человек, сделавший выбор в пользу Эвотор Power?

— Предлагаем рассмотреть на примере нашего клиента, который начал бизнес с открытия одной точки зоомагазина. Он установил Эвотор Power* и на начальном этапе работал с кассой в режиме смарт-терминала. Но дела быстро пошли в гору, и чтобы упростить ведение бизнеса, было принято решение использовать все возможности кассы.

Когда позиций товара стало появляться все больше и больше, клиент установил приложение из магазина Эвотор — «Управление ассортиментом», а для облегчения процесса инвентаризации, мы предложили приобрести терминал сбора данных. Для увеличения продаж на торговой точке был установлен дополнительный монитор и приложение «Реклама на экране покупателя» — это карусель баннеров или видеороликов. На чеке разместили рекламу и актуальные акции, что в итоге тоже увеличило товарооборот.

Эвотор Power легко адаптируется под растущие потребности бизнеса. В ближайшее время клиент планирует открытие еще нескольких торговых точек, и как следствие, покупку программы 1С. Далее мы переведем смарт-терминал в режим фискального регистратора и сможем интегрировать его с товароучетной системой.

Вот так бизнес растет, а касса не меняется, — вот главная особенность Эвотор Power. Это доступно каждому клиенту «ПРОКС», который получит не просто оборудование, но и помощь по работе с ним, гарантированное обслуживание, а в будущем сможет подключить программы-помощники, которые выведут бизнес на новый уровень!

* Эвотор сила.

Компания ПРОКС.
Компания ПРОКС.
Фото предоставлено компанией ПРОКС.

Компания ПРОКС

ул. Пролетарская 90
ул. Взлетная, 65
+7 (3852) 505−444
prox-it.ru


ООО «Компания ПРОКС», ИНН 2225205378.

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