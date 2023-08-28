«Бочкари» могут представить Алтайский край на престижном федеральном конкурсе

В 2023 году на участие в конкурсе «Лучший социально ответственный работодатель года» поступило 90 заявок от 66 работодателей из 24 территорий края. В число победителей и призеров вошли 42 организации по 15 номинациям.
«Бочкари» в этом списке — на первом месте. Среди предприятий производственной сферы завод занял лидерские позиции сразу в четырех номинациях:
«За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий»;
«За формирование здорового образа жизни»;
«За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями»;
«За создание и развитие рабочих мест».
В целом, по итогам конкурса компания «Бочкари» стала обладателем Гран-При.
Напомним, краевой конкурс «Лучший социально ответственный работодатель года» является региональным этапом Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Всего четыре работодателя номинированы для участия в федеральном этапе. «Бочкари» станут единственным представителем промышленного сектора региона.
На сегодняшний день на Бочкаревском пивоваренном заводе трудятся более 830 человек. Развитие персонала позволяет не только избежать текучести кадров на предприятии, но и привлекать лучших специалистов.
Работники «Бочкарей» регулярно направляются в командировки на выставки и другие предприятия для обмена опытом и изучения передовых технологий пищевой промышленности.
Более 10 лет на заводе работает система наставничества, направленная на адаптацию и обучение новых специалистов. Ежегодно компания подводит итоги и награждает лучших сотрудников. В компании также практикуют нематериальное поощрение за показатели в работе.
Большой вклад «Бочкари» делают в развитие родного села в Целинном районе — ремонтируют социальные объекты, закупают для них оборудование, приобретают инвентарь для спортивных секций, участвуют в благоустройстве.
Компания на регулярной основе оказывает благотворительную помощь многим социальным организациям Алтайского края.