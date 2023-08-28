28 августа
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Экономика

«Бочкари» могут представить Алтайский край на престижном федеральном конкурсе

Компания «Бочкари» номинирована на участие в федеральном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Таких номинантов от Алтайского края всего четыре. В июле компания получила Гран-При регионального конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года», став победителем сразу в нескольких номинациях.

Компания «Бочкари» стала обладателем Гран-При конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года».
Компания «Бочкари» стала обладателем Гран-При конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года».
Фото предоставлено компанией «Бочкари».

В 2023 году на участие в конкурсе «Лучший социально ответственный работодатель года» поступило 90 заявок от 66 работодателей из 24 территорий края. В число победителей и призеров вошли 42 организации по 15 номинациям.

«Бочкари» в этом списке — на первом месте. Среди предприятий производственной сферы завод занял лидерские позиции сразу в четырех номинациях:

«За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий»;

«За формирование здорового образа жизни»;

«За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями»;

«За создание и развитие рабочих мест».

В целом, по итогам конкурса компания «Бочкари» стала обладателем Гран-При.

Смагин Петр Николаевич, заместитель генерального директора по социальным вопросам.
Смагин Петр Николаевич, заместитель генерального директора по социальным вопросам.
Фото предоставлено компанией «Бочкари».

Напомним, краевой конкурс «Лучший социально ответственный работодатель года» является региональным этапом Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Всего четыре работодателя номинированы для участия в федеральном этапе. «Бочкари» станут единственным представителем промышленного сектора региона.

Компания «Бочкари» стала обладателем Гран-При конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года».
Компания «Бочкари» стала обладателем Гран-При конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года».
Фото предоставлено компанией «Бочкари».
В чем социальная миссия «Бочкарей»

На сегодняшний день на Бочкаревском пивоваренном заводе трудятся более 830 человек. Развитие персонала позволяет не только избежать текучести кадров на предприятии, но и привлекать лучших специалистов.

Работники «Бочкарей» регулярно направляются в командировки на выставки и другие предприятия для обмена опытом и изучения передовых технологий пищевой промышленности.

Более 10 лет на заводе работает система наставничества, направленная на адаптацию и обучение новых специалистов. Ежегодно компания подводит итоги и награждает лучших сотрудников. В компании также практикуют нематериальное поощрение за показатели в работе.

Большой вклад «Бочкари» делают в развитие родного села в Целинном районе — ремонтируют социальные объекты, закупают для них оборудование, приобретают инвентарь для спортивных секций, участвуют в благоустройстве.

Компания на регулярной основе оказывает благотворительную помощь многим социальным организациям Алтайского края.

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