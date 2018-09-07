Боец Джефф Монсон решил вести бизнес на Алтае, связанный с игорной зоной

Знаменитый боец ММА Джефф Монсон решил организовать бизнес в Алтайском крае. Его партнером по бизнесу стал владелец казино Altai Palace Владимир Кутьев. пишет РБК. Однако фирма не будет связана с игорным делом, а займется спортивной сферой.

Компания, которую учредили Кутьев и Монсон называется «Алтай пэлас файт». В ней у алтайского бизнесмена, по данным ЕГРЮЛ, 80% уставного капитала, а у бывшего американца — 20%. Как указывается в документах, основная деятельность фирмы будет заключаться в создании спортивных объектов, проката спортивного оборудования, а также в дополнительном образовании взрослых и детей.

В июле, побывавший в Барнауле Джефф Монсон заявлял, что рассматривает идею организации бизнеса на Алтае:

Недавно я открыл школу в Красногорске Московской области. Хочу, чтобы такие же школы были в Сибири. Уверен, что Барнаул обязательно попадет в этот список. На мой взгляд, в России мало возможностей детям бесплатно заниматься спортом. Я хочу эту ситуацию исправить, в том числе в вашем городе.

Напомним, что 7 июля Монсон побывал в казино Altai Palace, где выступил с мастер-классами, а также посмотрел вместе с посетителями игорного дома трансляцию эпичного матча «Россия-Хорватия». А 11 августа в Altai Palace прошел первый на Алтае международный MMA чемпионат Altai Palace Fight. Главным организатором события выступил Джефф Монсон.

Джефф получил паспорт гражданина России 12 июня из рук Владимира Путина. И теперь баллотируется в депутаты парламента подмосковного Красногорска от партии «Единая Россия».