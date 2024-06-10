Богатеешь - отдаешь. Стало известно, сколько жителей Алтайского края будут платить НДФЛ по максимальной ставке.

С 2025 года им предстоит платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по максимальной ставке 22%. Чуть менее престижные заработки изведают налог со ставкой 15%.

Легостаев сообщил, налогообложение в 22% коснется небольшой категории физических лиц. Это люди, чей доход больше 50 млн рублей, без учета дивидентов и ценных бумаг. В Алтайском крае под такую группу попадает всего 14 человек. Самая распространенная новая категория - граждане с доходами от 2,4 млн до 5 млн рублей. По оценкам, 2,5-3 тысячи человек эта норма не коснется.

«Но не из-за этих 3000 человек надо переживать. Нужно радоваться за несколько тысяч, у которых ставка НДФЛ снизится до 6%», — сказал Легостаев.

Малоимущие семьи с детьми получат право на пособие, которое будет покрывать социальный фонд в размере 7% ранее уплаченного НДФЛ.

Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. Помимо всего прочего, появится прогрессивная шкала налогообложения, где ставка НДФЛ будет зависеть от размера годового дохода. Она выглядит примерно так:

15% - годовой доход от 2,4 млн до 5 млн рублей;

18% - годовой доход от 5 до 20 млн рублей;

20% - годовой доход от 20 до 50 млн рублей;

22% - годовой доход от 50 млн рублей и выше.

Можно «расслабиться» обладателям зарплаты менее 200 тыс. рублей в месяц — налог на них не распространяется.

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